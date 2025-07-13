نائب وزير التعليم: تحليل نتيجة الدبلومات يؤثر على القرارات المقبلة

قال الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن النتيجة يتم لها تحليل كامل بشكل كبير لكافة فئات المجاميع والتخصصات التي بها عدد أكبر ونسبة الراسبين.

نوعية المناهج وطرق تدريسها

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» والمذاع عبر قناة «الحياة» تقديم الإعلامية عزة مصطفى على أن التحليل للنتيجة يؤثر بشكل كبير على القرارات التي يتم اتخاذها، كما يؤثر في السنوات المقبلة على نوعية المناهج وطرق تدريسها وشكل الامتحان والأسئلة وغيرها.

طبيعة خاصة للتعليم الفني

ولفت إلى أن التعليم الفني له طبيعة خاصة، موضحا أن الامتحانات تنقسم إلى جزئين، أولهما نظري والآخر عملي، والتي تتم داخل ورش المدارس.