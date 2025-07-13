قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب نهائي مونديال الأندية.. نشر 65 ألف شرطي فرنسي لتأمين البلاد
المؤتمر: الرئيس السيسي طرح رؤية شاملة لأمن إفريقيا
الجريدة الرسمية: تغيير المسمى الوظيفي للفريق كامل الوزير
رئيس جامعة الأزهر: الشباب هم قوة الأمة وسواعدها الفَتِيَّة وسر نهضتها
هل شقتك منهم؟.. هذه الوحدات سيتم إخلاؤها فورًا في أول أيام قانون الإيجار القديم
حارس عُمان السابق ينجو من حريق بمنزله.. تفاصيل مرعبة وسرعة استجابة تنقذ الموقف
وزير السياحة: زيادة عدد السائحين 22% في يونيو مقارنة بالعام الماضي
الصحة تكشف حقيقة وفاة 4 أشقاء بديرمواس بسبب الالتهاب السحائي
الأعلى للإعلام يتلقى شكوى ضد رئيس الزمالك.. تفاصيل
نتنياهو: حماس ترفض صفقة تبادل الأسرى وتريد البقاء في غزة
الترجي التونسي يقترب من ضم لاعب الأهلي السابق
فنانة السبب.. أول تعليق لـ شاليمار شبرتلي على واقعة شجار الساحل الشمالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنسيق الجامعات وخطوات التسجيل.. الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2025

تنسيق الدبلومات الفنية 2025
تنسيق الدبلومات الفنية 2025
نهلة الشربيني

بالتزامن مع ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2025، يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن تفاصيل تنسيق الدبلومات الفنية 2025، والكليات والمعاهد المتاحة للالتحاق بها في الجامعات المصرية الحكومية والتكنولوجية.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن قائمة الكليات المتاحة لطلاب التعليم الفني بنظامي 3 و5 سنوات في الشعب الصناعية، التجارية، الزراعية، والفندقية، ضمن خطة الدولة لإتاحة فرص التعليم الفني العالي وربطه بسوق العمل.

رابط موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2025

يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم في تنسيق الدبلومات الفنية عبر بوابة الحكومة المصرية للتنسيق:

https://tansik.digital.gov.eg

ويبدأ التسجيل الإلكتروني فور إعلان نتيجة الدبلومات، حيث يُطلب من الطالب تحديد نوع المؤهل والتخصص وتاريخ الحصول على الشهادة قبل إدخال الرغبات.

الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية في تنسيق 2025

وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، تشمل الكليات التي يمكن لطلاب الدبلومات الفنية التقديم إليها ما يلي:

كليات الهندسة (لخريجي دبلوم الصنايع نظام 5 سنوات بنسبة 10% بعد اجتياز اختبار المعادلة).

كليات التكنولوجيا والتعليم بجامعات حلوان، بني سويف، سوهاج.

كليات الفنون التطبيقية (لخريجي الصنايع 5 سنوات بعد اجتياز اختبار القدرات).

كليات الفنون الجميلة (شعبتا عمارة وفنون) بشرط اجتياز اختبارات القدرات.

كليات التعليم الصناعي (متاحة لطلاب الصنايع بنظامي 3 و5 سنوات).

كليات الزراعة، التجارة، السياحة والفنادق، الآثار (تقبل طلاب الدبلومات بنسب وتخصصات محددة وفقًا للحد الأدنى المعلن).

شروط القبول في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

القبول يتم من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

يجب تحقيق الحد الأدنى المعلن لكل كلية.

بعض الكليات تشترط اجتياز اختبارات قدرات أو معادلة (مثل الهندسة والفنون).

التقديم متاح لطلاب الدور الأول فقط، ويتم فتحه لاحقًا لطلاب الدور الثاني.

يتم توزيع الطلاب بناءً على الرغبات والمجموع والتوزيع الجغرافي.

إرشادات مهمة للطلاب أثناء تسجيل الرغبات

إدخال البيانات بدقة على موقع التنسيق.

الاطلاع على دليل تنسيق الدبلومات الفنية قبل التسجيل.

تعديل الرغبات متاح طوال فترة التنسيق وحتى غلق باب التسجيل رسميًا.

يُنصح بترتيب الكليات حسب التوزيع الجغرافي ومجموع الدرجات.

تنسيق الدبلومات الفنية نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الكليات المتاحة للدبلومات الفنية تنسيق الجامعات 2025 الكليات والمعاهد 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوائل الدبلومات الفنية 2025

صور أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2025 ..ورابط النتيجة على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

ظهرت الآن .. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

عاجل.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد |شوف درجاتك برقم جلوسك

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2025 على صدى البلد ..لينك مجاني

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. بالدرجات والمجموع

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رسوب 44928 طالب وطالبة في نتيجة الدبلومات الفنية 2025

كامل الوزير

الجريدة الرسمية: تغيير المسمى الوظيفي للفريق كامل الوزير

ترشيحاتنا

اكتشاف تحت جليد الانتركتيكا

تحت جليد الأنتركتيكا.. اكتشاف عالم مفقود من 34 مليون سنة ما هو؟

إيمان عبد اللطيف

طريقة استخراج الكارت الموحد بديل بطاقة التموين

إيمان عبد اللطيف

بعد هبوط أمس المفاجئ.. اعرف سعر الذهب والدولار اليوم

بالصور

آمال ماهر تتصدر التريند بعد ظهورها بفستان زفاف.. تفاصيل

آمال ماهر
آمال ماهر
آمال ماهر

الصور الأولى من حكاية "بتوقيت 28" لـ هنادي مهنا وأحمد جمال سعيد

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الأحمر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الاحمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الاحمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الاحمر؟

فيديو

المتهم

القبض على سائق عرض حياة المواطنين للخطر بالبحيرة

المتهم

غير متزن.. الداخلية تكشف تفاصيل إلقاء شخص ماء ساخنا على كلب ضال بأسيوط

المتهم

فتح باب السيارة .. القبض على صاحب فيديو سيارة الطريق السياحى| شاهد

المتهم

القبض على سائق سيارة نقل بالبحيرة عرَّض حياة المواطنين للخطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: «لو كان الذكاء الاصطناعي بشراً»

المزيد