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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بنسبة 65 %.. أحمد موسى: أصحاب السناتر خسروا بسبب نظام البكالوريا..فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى
علي مكي

أكد الإعلامي أحمد موسى أن نظام البكالوريا اختياري لطلاب الثانوية العامة، مشيرا إلى أن 87% من الطلاب يتلقون تعليما حكوميا، معلقا: لدينا أزمة في الثانوية العامة بسبب لجان أولاد الأكابر وأزمات الغش ونظام الفرصة الواحدة الذي يدرس الطالب فيه نحو 33 مادة.

واستكمل موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد: أصحاب السناتر خسروا بسبب نظام البكالوريا بنسبة وصلت 65% هذا العام، والبكالوريا ستكون شهادة من أفضل الشهادات في الشرق الأوسط وأوروبا .

من جانبه أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض، المتخصص فى شئون التعليم ، أن نظام البكالوريا الجديد في مصر يمثل نقلة نوعية تهدف إلى إعادة بناء منظومة التعليم بشكل يتماشى مع متطلبات الدولة الحديثة، موضحًا أنه سيكون متاحًا للطلاب الاختيار بينه وبين نظام الثانوية العامة المعتاد.

وقال 'فياض' خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج 'على مسئوليتي' المذاع على قناة صدى البلد، إن نظام البكالوريا يتيح للطلاب اختيار مسارات تعليمية مختلفة حسب الموهبة والقدرات، مثل: الطب وعلوم الحياة، الهندسة وعلوم الحاسب، قطاع الأعمال، والآداب والفنون، مما يمنح الطالب حرية حقيقية في تشكيل مستقبله الأكاديمى .

الثانوية العامة أصحاب السناتر البكالوريا

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