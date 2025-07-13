رفعت فياض: 88% من الطلاب وأولياء الأمور اختاروا نظام البكالوريا.. فيديو

أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض، المتخصص فى شئون التعليم ، أن نظام البكالوريا الجديد في مصر يمثل نقلة نوعية تهدف إلى إعادة بناء منظومة التعليم بشكل يتماشى مع متطلبات الدولة الحديثة، موضحًا أنه سيكون متاحًا للطلاب الاختيار بينه وبين نظام الثانوية العامة المعتاد.

وقال 'فياض' خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج 'على مسئوليتي' المذاع على قناة صدى البلد، إن نظام البكالوريا يتيح للطلاب اختيار مسارات تعليمية مختلفة حسب الموهبة والقدرات، مثل: الطب وعلوم الحياة، الهندسة وعلوم الحاسب، قطاع الأعمال، والآداب والفنون، مما يمنح الطالب حرية حقيقية في تشكيل مستقبله الأكاديمى

وأضاف أن النظام يتيح أداء الامتحانات مرتين لتحسين الدرجات، مشيرًا إلى أن طالب البكالوريا سيدرس فقط 6 مواد في الصفين الثاني والثالث الثانوي، وهو ما يُقلل الاعتماد على الدروس الخصوصية، ويعزز من مهارات التفكير النقدي والتحليل بدلًا من الحفظ والتلقين.

وأوضح 'فياض' أن هذا النظام يواكب التطورات التعليمية الحديثة، ويؤهل الطلاب بشكل أفضل لسوق العمل، مؤكدًا أن النظام اختياري بالكامل، وقد أظهرت نتائج أول استبيان أُجري بين الطلاب وأولياء الأمور أن 88% اختاروا نظام البكالوريا.

وتابع فياض قائلا : أن البكالوريا ستفتح المجال أمام الطالب لدراسة تخصصات علمية وأدبية ورياضية في وقت واحد، ما يعني أنه لن يكون محصورًا في مسار واحد كما هو الحال في النظام التقليدي، مما يُقلل من الاعتماد على الكتب الخارجية ويعزز من جودة العملية التعليمية.