بقت مدينة عالمية.. أحمد موسى: المتر في العلمين الجديدة وصل لـ 180 ألف جنيه

علق الإعلامي أحمد موسى، على زيارة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، إلى منطقة العلمين الجديدة، وتفقده أبراج الدوان تاون، قائلا إن مصر، وتحديدا منطقة العلمين، تجذب السياح من جميع أنحاء العالم.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد، أن العلمين منذ 8 سنوات ماكانتش موجودة، وكانت صحراء، وكانت تسمى بمدينة الألغام.

وأضاف موسى أن الشركات الصينية تسعى لعمل برج أيقوني في العلمين، مثلما حدث في العاصمة الإدارية الجديدة.

ونوه موسى بأن مدينة العلمين تؤكد أن مصر عملت مشروعات كبيرة وجاذبة للسياحة، موضحا أن المتر فى العلمين الجديدة وصل لـ 180 ألف جنيه، وأصبحت مدينة عالمية.

وأجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة في مدينة العلمين الجديدة، رافقه خلاهلا المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

واستهل رئيس الوزراء، الجولة، بتفقد مشروع أبراج الداون تاون؛ لمتابعة معدلات التنفيذ، والوقوف على نسب الإنجاز، مشيرا في هذا الصدد إلى أننا نستهدف من خلال تنفيذ منطقة أبراج العلمين داون تاون، أن تصبح هذه المنطقة من أكثر المناطق شهرة وجاذبية على المستويين العالمي والمحلي، وذلك عبر تقديم تصميمات معمارية وحضارية فريدة تحتضنها منطقة البحيرات، هذا فضلا عن أن المنطقة تحمل طابع الاستدامة وصفات المدن الذكية ذات المعايير العالمية.