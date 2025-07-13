أحمد موسى: مصر تسعى دائما لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية

علق الإعلامى أحمد موسى على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي، قائلا: الرئيس تحدث عن العديد من الإنجازات والرؤى الخاصة بالدول الإفريقية، وبحث تعزيز التعاون والعمل الثنائي بين مصر وعدد من دول القارة.

وأضاف موسى خلال تقديمه لبرنامج “على مسئوليتي” على قناة “صدى البلد”، أن الرئيس التقى برئيس غانا على هامش المشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي لبحث سبل التعاون، وهذا ماتقوم به مصر دائما من تحقيق التواصل مع الدول الإفريقية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في أعمال الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي: “عملت اللجنة التوجيهية بالتعاون مع سكرتارية النيباد، إيماناً بالتهديد الذي تمثله ظاهرة تغير المناخ، على الإسراع بتدشين مركز التميز التابع للنيباد، ونتطلع جميعاً لافتتاحه وبدء ممارسة نشاطه من القاهرة، ليكون إضافة مهمة لأدواتنا في التعامل مع هذا التهديد الوجودي لشعوبنا وقارتنا”.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي: “استلزم تحقيق هذه الإنجازات، رؤية واضحة، وهيكلاً مرناً يستجيب للتحديات ويقتنص الفرص”.