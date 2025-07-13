الرئيس السيسي: عملت على الإسراع بوتيرة تنفيذ ممرات البنية التحتية الخضراء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فاعليات أعمال الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي: “ضاعفت الوكالة جهودها في دفع تنفيذ الخطة العشرية الثانية لأجندة ٢٠٦٣”.

وأضاف الرئيس السيسي: “وأسرعت الخُطى في تحديد وحشد التمويل لمشروعات البنية التحتية المدرجة ضمن البرنامج الرئاسي للبنية التحتية، تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار”.

خطة الطاقة الرئيسية القارية

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي: “كما عملت على الإسراع بوتيرة تنفيذ ممرات البنية التحتية الخضراء، وخطة الطاقة الرئيسية القارية، والسياسة الزراعية الأفريقية المشتركة، التي تصب جميعاً باتجاه تعزيز جهود الاندماج الإقليمي والقاري”.