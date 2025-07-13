أحمد موسى : العلمين من 8 سنوات مكنتش موجودة وكانت صحراء ومدينة الألغام ..فيديو

علق الأعلامى أحمد موسى على زيارة الدكتور مصطفى مدبولى اليوم لمنطقة العلمين الجديدة وتفقد أبراج الدوان تاون قائلا : أن مصر وتحديدا منطقة العلمين تجذب السياح من جميع أنحاء العالم .

وتابع موسى خلال تقديمة لبرنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد قائلا : العلمين من 8 سنوات مكنتش موجودة وكانت صحراء وكانت تسمى بمدينة الألغام .

وأضاف موسى أن الشركات الصينية تسعى لعمل برج أيقونى فى العلمين مثلما حدث فى العاصمة الإدارية الجديدة .

وتابع موسى قائلا : أن العلمين تؤكد أن مصر عملت مشروعات كبيرة وجاذبة للسياحة موضحا أن المتر فى العلمين الجديدة وصل ل180 ألف جنيه وأصبحت مدينة عالمية .