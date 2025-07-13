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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي: أبراج العلمين ستكون أكثر المناطق شهرة وجاذبية على المستويين العالمي والمحلي

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
نهلة الشربيني

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بجولة فى مدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

واستهل رئيس الوزراء الجولة بتفقد مشروع أبراج الداون تاون، لمتابعة معدلات التنفيذ، والوقوف علي نسب الانجاز، مشيراً فى هذا الصدد إلى أننا نستهدف من خلال تنفيذ منطقة أبراج العلمين داون تاون أن تصبح هذه المنطقة من أكثر المناطق شهرة وجاذبية على المستويين العالمي والمحلي، وذلك عبر تقديم تصميمات معمارية وحضارية فريدة تحتضنها منطقة البحيرات، هذا فضلا عن أن المنطقة تحمل طابع الاستدامة وصفات المدن الذكية ذات المعايير العالمية.

وتعرف رئيس الوزراء، خلال الجولة على معدلات التنفيذ ومختلف الأعمال ومكونات مشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة.

و أشار وزير الإسكان إلى أن هذا المشروع تنفذه شركة "CSCEC" الصينية، وذلك على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويشمل المشروع إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتضم البرج الأيقوني بارتفاع 250 متراً (68 دورا) بإجمالي مسطحات 465 ألف م2، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالي مسطحات 320 ألف م2.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، الموقف التنفيذى لمشروع بحيرات العلمين "داون تاون لاجون"، التي تتوسط أبراج الداون تاون، الجارى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة.

واستمع إلى شرح من المهندس شريف الشربيني، حول معدلات تنفيذ هذا المشروع، موضحا أنه تم البدء في الملء التجريبي لأكبر بحيرة من بين ١١ بحيرة بالمشروع، وذلك لاختبار معداتها ومكوناتها والعزل الذي تم بها والأعمال الهندسية، لافتا إلى أن المشروع به جزر، وممشى سياحى، وممرات دراجات وسيارات كهربائية.

وزير الإسكان مجلس الوزراء رئيس الوزراء

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