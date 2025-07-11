أنقذتهما العناية الإلهية.. احتراق سيارة بداخها مسئول بمجلس الوزراء وسائقه

اشتعلت النيران في سيارة بشارع البحر الأعظم بالجيزة ونجح مستقلها وسائقه الهرب قبل أن يحترقا بداخلها وتبين أن السيارة مخصصة لمساعد أمين عام بمجلس الوزراء.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بنشوب حريق داخل سيارة بشارع البحر الأعظم، تم الدفع بسيارة إطفاء وإسعاف على الفور لمسرح الحريق وتبين اشتعال النيران في سيارة حكومية كان بداخلها شخصين نجحا في الخروج منها قبل احتراقهما.

وأسفرت التحريات أن مستقلا السيارة هما طارق.ص مساعد أمين عام بمجلس الوزراء وسائقه وأنهما فوجئا بانبعاث أدخنة من السيارة ثم اشتعالها بشكل مفاجئ، حيث تبين حدوث ماس كهربائي بها أدى لاحتراقها.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.