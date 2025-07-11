مأساة شارع مراد| حريق شقتين ينهي حياة عجوز ويصيب أسرتها وضابط وشرطي.. صور

شهد شارع مراد بالجيزة حادثا مأساويا مساء أمس عندما فارقت عجوز الحياة وأصيب 4 من أسرتها و 2 من رجال الحماية المدنية إثر حريق التهم شقتين في عقار مرتفع وسط الشارع.

أجرت النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة للوقوف على ملابسات الحريق وبيان أسبابه حيث صرحت بدفن جثة العجوز المتوفاة واستعلمت عن حالة المصابين من أسرتها لسماع أقوالهم، وانتدبت النيابة خبراء المعمل الجنائي لفحص موقع الحريق وتحديد أسبابه ونقطة بدايته ونهايته ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا داخل عقار في شارع مراد بمحافظة الجيزة، فور اخطار مديرية الأمن انتقل رجال مباحث قسم شرطة الجيزة وتم فرص كردون أمني في محيط العقار ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران ومحاصرتها قبل امتدادها لباقي العقار.

وتبين من الفحص نشوب الحريق في شقتين أعلى بعضهما يقطن بهما سيدة عجوز وأفراد أسرتها وأسفر الحريق عن مصرع السيدة البالغة من العمر 70 عاما وإصابة 4 آخرين من أفراد أسرتها فيما أصيب ضابط وأمين شرطة من قوات الحماية المدنية بحالة اختناق نتيجة الأدخنة المنبعثة من الحريق.

تم نقل جثة السيدة المتوفاة إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.