ندب الأدلة الجنائية لبيان سبب حريق بالقرب من فندق شهير بالزمالك

انتدبت نيابة وسط القاهرة المعمل الجنائي لبيان سبب حريق اندلع بالقرب من فندق مطل على كورنيش النيل بمنطقة الزمالك، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق محدود اندلع بمحيط فندق شهير على النيل بالقاهرة، دون وقوع أي إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد باندلاع حريق محدود بالقرب من فندق شهير، على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم فرض كردون أمني لتأمين الموقع.

وتعاملت قوات الحماية المدنية مع ألسنة اللهب وتم السيطرة على الحريق في وقت قياسي، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

وتم إجراء عمليات التبريد بموقع الحريق ومنع تجدد الاشتعال، فيما يجري حاليًا تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع النيران.