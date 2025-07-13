أستاذ علوم سياسية: مصر أعادت إحياء فكرة الدائرة الأفريقية

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفعاليات اليوم هامة للغاية، خاصة وأنها جاءت في وقت حاسم من حيث دلالة التوقيت.

انفتاح مصر على الأشقاء الأفارقة

وأضاف أستاذ العلوم السياسية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الخلاصة» والمذاع عبر قناة «المحور» أن هناك جزء مرتبط بانفتاح مصر على الأشقاء الأفارقة، كما أن المشاركة في الأعمال التنسيقية مرتبطة بطبيعة الحال بأمرين، أولهما أن مصر تقود مشروعات في التجمعات الاقتصادية في أفريقيا، وجزء منه مرتبط بأداء الدبلوماسية المصرية وانفتاح مصر على القارة الأفريقية.

وأشار إلى أن عملية التنسيق مع الأشقاء الأفارقة في هذا التوقيت، كما أن مصر أعادت إحياء فكرة الدائرة الأفريقية أكثر من مرة، وذلك من خلال اتصالات عديدة بكافة الخبرات.