طليقة إبراهيم سعيد: عنده مشاكل مع أولاده من 4 زوجات غيري و5 سنين مش بيدفع أي مصاريف

ردت داليا بدر، طليقة لاعب الكرة السابق إبراهيم سعيد، على الاتهامات التي وجهها لها خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن ما قاله لا يمت للحقيقة بصلة، وأنه لا يعرف شيئًا عن بناته منذ 18 عامًا، ولم يتحمل مصاريفهم منذ خمس سنوات.

قالت داليا بدر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل على قناة "صدى البلد 2": "أنا بدافع عن حقوق بناتي، وسايبة القضايا للمحامين، ومرفوعة عليه قضيتين بس، واحدة نفقة والتانية مصاريف بناته".

وكشفت داليا أن بناتها يعشن حالة من الحزن الشديد، قائلة: "بناتي اتفضحوا بسبب الفيديو بتاع إبراهيم سعيد، وعندهم حزن رهيب، محدش كان متوقع إنه هيتحبس"، مشيرة إلى أن ابنتيها تدرسان في كلية الإعلام، ويتأثرن نفسيًا مما يُقال عن والدهن.

وأضافت: "بقاله 18 سنة ميعرفش حاجة عن ولاده، ومن 5 سنين مش بيدفع أي مصاريف، وبناته عمرهم ما شهدوا عليه بالزور زي ما بيتقال، وهو عنده مشاكل مع أولاده من 4 زوجات غيري".