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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طليقة إبراهيم سعيد : ربنا يهديه .. وأنا بربي بناتي من 18 سنة لوحدي

إبراهيم سعيد
إبراهيم سعيد

أكدت داليا بدر طليقة الكابتن إبراهيم سعيد نجم الزمالك والأهلي السابق، أنها تقوم بتربية أولاده لمدة 18 سنة بمفردها دون مشاركة أو دعم من طليقها إبراهيم سعيد، موضحة أن طليقها طوال السنوات الماضية لا يعلم شيء عن أولاده.


وأضافت  طليقة الكابتن إبراهيم سعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن :" القانون المصري عادل وأنها تحصل على حقها بالقانون ".


ربنا يهدي إبراهيم سعيد لآنه عشرة سنوات


وتابعت" ربنا يهدي إبراهيم سعيد لأنه عشرة سنين ، وأن أولاده من دمه، وعليه أن ينفق عليهم لانه يمتلك الأموال وقادر على الإنفاق على أولاده".


 

تقدم المحامي محمد رشوان، الموكل عن اللاعب السابق إبراهيم سعيد، ببلاغ اتهم فيه طليقة موكله وابنته بتزوير مستندات رسمية تتعلق بإثبات دخله المالي، وذلك بهدف تحميله التزامات مالية غير حقيقية في قضايا النفقة.

وأوضح رشوان أن البلاغ، حمل رقم 40626 لسنة 2025، يتضمن مستندات رسمية وصفها بـ"القاطعة"، تؤكد وقوع تزوير متعمد في الأوراق المقدمة للمحكمة، والتي تم الاستناد إليها لإصدار أحكام قضائية ضد إبراهيم سعيد، دون وجه حق – على حد قوله.

وأكد المحامي أنه تقدم بالبلاغ مرفقًا بالأدلة والمستندات التي تثبت وجود تناقضات وتزوير في الأوراق، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في الواقعة.

وكانت، قررت المحكمة المختصة، تأجيل نظر دعوى تطالب ببطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر الأسبق، على أثر قضية نفقة لصالح مطلقته لجلسة 22 يوليو.

إبراهيم سعيد الكابتن إبراهيم سعيد الزمالك الأهلي

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