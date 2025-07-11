ممكن أطلع بفيديو أعيط .. طليقة إبراهيم سعيد تنفعل على الهواء

أكدت داليا بدر طليقة الكابتن إبراهيم سعيد نجم الزمالك والأهلي السابق، أن ما نشر بخصوص حصولها على فيلا من طليقها إبراهيم سعيد، أمر غير صحيح، موضحة أن هذا الكلام غير صحيح.

وأضافت طليقة الكابتن إبراهيم سعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن :" لو الكلام صحيح فين الفيلا، وفين عقد الفيلا، ولا أي كلام يردد نتعامل معه بعفوية ونصدقه".

وأشارت إلى أن إبراهيم سعيد لم يقوم بدفع مصاريف المدارس والجامعات لـ أولادها، وأنها تطالب بحقها، وأن إبراهيم لم يقوم بالانفاق على أولادها، وأن طليقها لا يعلم أعمار أولاده، وهذا أمر غريب.

أنا عايزة حق بناتي

وانفعلت على الهواء قائلة:" أنا عايزة حق بناتي، وهو في العين، وطالبت المواطنين بعدم الاستماع لأحد دون عرض أوراق أو مستندات، تؤكد صحة ما يقال، وأنها قادرة على الظهور على السوشيال ميديا والبكاء ".

وكان قد ظهر إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك السابق، في أول ظهور له بعد خروجه من الحبس، في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، حيث لم يتمالك دموعه خلال الفيديو، مناشدا المسؤولين ودار الإفتاء المصرية للتدخل من أجل "استرداد حقه" على حد تعبيره.

وجاء الإفراج عن إبراهيم سعيد بعد إخلاء سبيله من قسم شرطة النزهة، عقب القبض عليه على خلفية حكم قضائي صادر ضده في قضية نفقة لصالح طليقته، وهو ما أثار تفاعلاً كبيرًا بين جمهوره ومتابعيه.

وكانت نيابة النزهة قد أخلت سبيله بعد تقديم محاميه، محمد رشوان، استئنافًا أمام المحكمة المختصة، حيث نشر رشوان صورة لهما بعد إخلاء السبيل وعلق: "نورت يا هيما".

