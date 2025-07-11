بجاحة شوية | معلق رياضي شهير يوجه رسالة مثيرة لـ إبراهيم سعيد

عبّر المعلق الرياضي أحمد الطيب عن حزنه الشديد لما يمر به النجم السابق إبراهيم سعيد، بعد أزمته الأخيرة، مؤكدًا أنه تابع بداياته عن قرب وكان شاهدًا على موهبته الاستثنائية.

وقال الطيب:"من حوالي 30 سنة كنت حكم في مباراة بين الأهلي والسويس تحت 17 سنة، وكان كابتن الأهلي وقتها إبراهيم سعيد.. أبهرني أداؤه، قدراته البدنية والفنية، ووعيه العالي، وحتى شخصيته القيادية".



لكنه أضاف بنبرة أسف:"كنت حاسس إنه مش هيكمل زي ما المفروض، بسبب شوية تصرفات وتعليقات مع زملائه.. شقاوة ببجاحة شوية! وفعلاً، رغم اللي حققه، كان يستحق أكتر بكتير".

واختتم:"العقلية هي اللي بتكمل المشوار، وبتحتاج اللي يديرها صح.. ربنا يوفقه ويتخطى أزمته العائلية ويتعلم من الدرس القاسي اللي مر بيه".