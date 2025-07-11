زعلان عليه.. أحمد الطيب يوجه رسالة لـ إبراهيم سعيد بعد خروجه من الحبس

وجه المعلق الرياضي أحمد الطيب، رسالة لـ إبراهيم سعيد نجم الزمالك السابق، بعد خروجه من الحبس، على خلفية حكم قضائي صادر ضده في قضية نفقة لصالح طليقته.

وكتب أحمد الطيب عبر فيسبوك: "زعلان على إبراهيم سعيد رغم أن من حوالى 30 سنة كنت أدير كحكم مباراة بين السويس والأهلى تحت 17 سنة وكان كابتن الأهلى وقتها إبراهيم سعيد أبهرنى أداؤه وقدراته الفنية والبدنية ووعيه وإدراكه الإستثنائى الى جانب الشخصيّة القيادية لكن توقعت انه لن يكمل المشوار الذى يتناسب وإمكاناته بسبب بعض التصرّفات و التعليقات مع زملائه يعنى كده شقاوة ببجاحة وللاسف جاء توقّعى صحيح !!

وتابع: "رغم ما حققه الا انه كان يستحق أفضل وبكثير ولكنها العقلية التى تحتاج الى من يديرها بما يتناسب وقدرات صاحبها ربنا يوفقه ويتخطى الأزمة العائلية ويتعلم من الدرس القاسى الذى تعرّض له".

وكان قد ظهر إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك السابق، في أول ظهور له بعد خروجه من الحبس، في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، حيث لم يتمالك دموعه خلال الفيديو، مناشدا المسؤولين ودار الإفتاء المصرية للتدخل من أجل "استرداد حقه" على حد تعبيره.

وجاء الإفراج عن إبراهيم سعيد بعد إخلاء سبيله من قسم شرطة النزهة، عقب القبض عليه على خلفية حكم قضائي صادر ضده في قضية نفقة لصالح طليقته، وهو ما أثار تفاعلاً كبيرًا بين جمهوره ومتابعيه.

وكانت نيابة النزهة قد أخلت سبيله بعد تقديم محاميه، محمد رشوان، استئنافًا أمام المحكمة المختصة، حيث نشر رشوان صورة لهما بعد إخلاء السبيل وعلق: "نورت يا هيما".