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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يخوض مباراة ودية أمام أورنج اليوم

نادي الزمالك
نادي الزمالك
سارة عبد الله

يخوض نادي الزمالك، مباراة ودية في السادسة والنصف مساء اليوم، أمام نظيره أورنج، على استاد الكلية الحربية، في إطار استعدادات الموسم الجديد.

وأجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، تعديلاً على موعد مباراة أورانج الودية المقرر لها اليوم الجمعة على ستاد الكلية الحربية.

وقرر المدير الفني تقديم موعد المباراة لتقام في السادسة والنصف مساءً، بدلاً من الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة.

وكان الجهاز الفني قرر الانتظام في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية، في الفترة من 15 وحتى 27 يوليو الجاري، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يخوض الفريق عدة مباريات ودية خلال المعسكر المغلق، يتم الاتفاق عليها في الفترة الحالية، من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للموسم الجديد.

الزمالك أورنج فيريرا نادي الزمالك

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