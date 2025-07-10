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إبراهيم سعيد يقاضي طليقته وابنته بتهمة تزوير مستندات قضايا النفقة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إبراهيم سعيد يقاضي طليقته وابنته بتهمة تزوير مستندات قضايا النفقة

إبراهيم سعيد
إبراهيم سعيد
رامي المهدي

تقدم المحامي محمد رشوان، الموكل عن اللاعب السابق إبراهيم سعيد، ببلاغ اتهم فيه طليقة موكله وابنته بتزوير مستندات رسمية تتعلق بإثبات دخله المالي، وذلك بهدف تحميله التزامات مالية غير حقيقية في قضايا النفقة.

وأوضح رشوان أن البلاغ، حمل رقم 40626 لسنة 2025، يتضمن مستندات رسمية وصفها بـ"القاطعة"، تؤكد وقوع تزوير متعمد في الأوراق المقدمة للمحكمة، والتي تم الاستناد إليها لإصدار أحكام قضائية ضد إبراهيم سعيد، دون وجه حق – على حد قوله.

وأكد المحامي أنه تقدم بالبلاغ مرفقًا بالأدلة والمستندات التي تثبت وجود تناقضات وتزوير في الأوراق، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في الواقعة.

وكانت، قررت المحكمة المختصة، تأجيل نظر دعوى تطالب ببطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر الأسبق، على أثر قضية نفقة لصالح مطلقته لجلسة 22 يوليو.

كانت محكمة الأسرة أجلت استئناف اللاعب إبراهيم سعيد، لاعب النادي الأهلي والزمالك والمنتخب السابق، على حكم حبسه 4 أشهر في قضايا نفقة لابنتيه بـ مليون و100 ألف جنيه، بمجمل 4 أحكام قضائية، لجلسة 15 سبتمبر المقبل، للمذكرات واستخراج أسباب حبسه.

وأكد محامي اللاعب إبراهيم سعيد خلال الجلسة أنه طالب باستخراج تصريح وشهادة لأسباب حبس اللاعب، والطعن على التحريات الخاصة بدخله والمقدرة بـ مليوني جنيه في الشهر، والطعن بالتزوير على المبلغ.

ورحلت الأجهزة الأمنية إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر الأسبق، إلى مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، لتنفيذ حكم صادر ضده بالحبس بسبب قضية نفقة.

وألقت الجهات المعنية القبض على إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر الأسبق، لتنفيذ حكم صادر ضده بسبب قضية نفقة لصالح مطلقته.

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