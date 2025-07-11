قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5 سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق مصنع بدر | صور
مفاوضات الهدنة في غزة تزداد تعقيدا بسبب إسرائيل | تفاصيل
اندلاع حريق في المنطقة الصناعية بمدينة بدر
استخراج جواز سفر مستعجل 2025 من البيت .. الشروط والأوراق المطلوبة وخطوات التقديم
أعلى عائد .. تعرف على المكاسب الشهرية لشهادة القمة من بنك مصر
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم 11-7-2025
صورة نادرة.. تيسير فهمي تحتفل بعيد زواجها الأربعين
أول رد من الشباب والرياضة عن تأجيل انتخابات الأندية
مصرع فتاة قفزت من أعلى فيلا في التجمع الخامس
برلماني: ثقة دولية في النهج المصري لإدارة ملف التمويل التنموي
بعد أنباء مفاوضات الأهلي.. مصطفى محمد يفاجئ الجميع بحركة لافتة تخص الزمالك
بعد انتقال عبدالمنعم .. رئيس نيس الفرنسي يرحل عن النادي رسميا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مشينة .. طليقة إبراهيم سعيد تعلن مفاجأة عن تعامله مع زيجاته السابقة

إبراهيم سعيد
إبراهيم سعيد

كشفت داليا بدر طليقة الكابتن إبراهيم سعيد نجم الزمالك والأهلي السابق، تفاصيل لأول مرة عن خلافها مع إبراهيم سعيد، وقالت إنها منذ سنوات طويلة وهي تقوم بتربية أولادها بمفردها دون مشاركة من أحد ولم تتحدث لأي وسيلة إعلامية أو صفحة على السوشيال ميديا ولا تشتكي.

وأضافت طليقة الكابتن إبراهيم سعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنها تحترم أولادها، ولكن طليقها إبراهيم سعيد يلعب على كسب تعاطف الناس، ولكن كل شئ واضح أمام الجميع.

ولفتت إلى أنها لا تتمنى أن يحدث لطليقها ووالد بناتها أي مشكلة، ولكنه في نفس الوقت إبراهيم لديه القدرة على الإنفاق على الأولاد، ولكنه يعند، وأنه ظهر في فيديو من أجل كسب التعاطف فقط.

الأحكام الصادرة ضد إبراهيم سعيد من عام 2021

وأشارت إلى أن الأحكام الصادرة ضد إبراهيم سعيد من عام 2021، وأنها تنفذ الآن بعد سنوات، وأن إبراهيم سعيد كان يعتقد أنه لن يتم القبض عليه.

جميع زيجاته 

ولفتت إلى أن إبراهيم سعيد في جميع زيجاته السابقة لم يترك واحدة إلا بمشكلة كبيرة، وبقضايا مشينة، وأنه ما يفعله ليس بجديد، وأنها ستظل تدافع عن بناتها.

وكان قد ظهر إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك السابق، في أول ظهور له بعد خروجه من الحبس، في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، حيث لم يتمالك دموعه خلال الفيديو، مناشدا المسؤولين ودار الإفتاء المصرية للتدخل من أجل "استرداد حقه" على حد تعبيره.

وجاء الإفراج عن إبراهيم سعيد بعد إخلاء سبيله من قسم شرطة النزهة، عقب القبض عليه على خلفية حكم قضائي صادر ضده في قضية نفقة لصالح طليقته، وهو ما أثار تفاعلاً كبيرًا بين جمهوره ومتابعيه.

وكانت نيابة النزهة قد أخلت سبيله بعد تقديم محاميه، محمد رشوان، استئنافًا أمام المحكمة المختصة، حيث نشر رشوان صورة لهما بعد إخلاء السبيل وعلق: "نورت يا هيما".

إبراهيم سعيد الكابتن إبراهيم سعيد الزمالك الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احصل علي 10 جيجا إنترنت ببلاش بتك الخطوات

احصل على 10 جيجا إنترنت ببلاش .. نفذ هذه الخطوات

رسميًا| إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

رسميًا| ضم المواليد على بطاقة التموين 2025.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس دور أول .. درجاتك هنا

هبة التميمي

حملة رقابية مشددة في إقليم كردستان لمصادرة دمية لابوبو

الدعم النقدي

بعد التصديق على القانون .. حالات تؤدي لوقف الدعم النقدي | احذرها

عيار 21 يخسر 355 جنيهًا من أعلى قيمة.. تراجع سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

عيار 21 يخسر 355 جنيهًا من أعلى قيمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

حادث ارشيفية

بالأسماء.. مصرع وإصابة 5 من أسره واحدة في انقلاب سيارة بمحور الضبعه

موعد صرف الزيادة الجديدة في معاش تكافل وكرامة

موعد صرف الزيادة الجديدة في معاش تكافل وكرامة

ترشيحاتنا

جنازة الفنانة شروق

تشييع جنازة الفنانة شروق من مسجد السيدة نفيسة

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

مي سليم

مي سليم تشعل الساحل الشمالي بإطلالة صيفية جريئة

بالصور

5 سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق مصنع بدر | صور

حريق مصنع بدر
حريق مصنع بدر
حريق مصنع بدر

أخبار السيارات| أسرع هيونداي كهربائية وأول مخالفة مرورية لتاكسي بدون سائق وسيارة بمليون دولار

نشرة أخبار السيارات
نشرة أخبار السيارات
نشرة أخبار السيارات

لامبورجيني تصدم محبيها.. الأثرياء لا يفضلون السيارات الكهربائية

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

لها توأم صيني.. أحدث سيارة كهربائية SUV من شيفروليه

شيفروليه كابتيفا
شيفروليه كابتيفا
شيفروليه كابتيفا

فيديو

سامح عبد العزيز

هالة سرحان البداية وهنيدي الختام.. أبرز محطات المخرج الراحل سامح عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد