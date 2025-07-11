مشينة .. طليقة إبراهيم سعيد تعلن مفاجأة عن تعامله مع زيجاته السابقة

كشفت داليا بدر طليقة الكابتن إبراهيم سعيد نجم الزمالك والأهلي السابق، تفاصيل لأول مرة عن خلافها مع إبراهيم سعيد، وقالت إنها منذ سنوات طويلة وهي تقوم بتربية أولادها بمفردها دون مشاركة من أحد ولم تتحدث لأي وسيلة إعلامية أو صفحة على السوشيال ميديا ولا تشتكي.

وأضافت طليقة الكابتن إبراهيم سعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنها تحترم أولادها، ولكن طليقها إبراهيم سعيد يلعب على كسب تعاطف الناس، ولكن كل شئ واضح أمام الجميع.

ولفتت إلى أنها لا تتمنى أن يحدث لطليقها ووالد بناتها أي مشكلة، ولكنه في نفس الوقت إبراهيم لديه القدرة على الإنفاق على الأولاد، ولكنه يعند، وأنه ظهر في فيديو من أجل كسب التعاطف فقط.

الأحكام الصادرة ضد إبراهيم سعيد من عام 2021

وأشارت إلى أن الأحكام الصادرة ضد إبراهيم سعيد من عام 2021، وأنها تنفذ الآن بعد سنوات، وأن إبراهيم سعيد كان يعتقد أنه لن يتم القبض عليه.

جميع زيجاته

ولفتت إلى أن إبراهيم سعيد في جميع زيجاته السابقة لم يترك واحدة إلا بمشكلة كبيرة، وبقضايا مشينة، وأنه ما يفعله ليس بجديد، وأنها ستظل تدافع عن بناتها.

وكان قد ظهر إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك السابق، في أول ظهور له بعد خروجه من الحبس، في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، حيث لم يتمالك دموعه خلال الفيديو، مناشدا المسؤولين ودار الإفتاء المصرية للتدخل من أجل "استرداد حقه" على حد تعبيره.

وجاء الإفراج عن إبراهيم سعيد بعد إخلاء سبيله من قسم شرطة النزهة، عقب القبض عليه على خلفية حكم قضائي صادر ضده في قضية نفقة لصالح طليقته، وهو ما أثار تفاعلاً كبيرًا بين جمهوره ومتابعيه.

وكانت نيابة النزهة قد أخلت سبيله بعد تقديم محاميه، محمد رشوان، استئنافًا أمام المحكمة المختصة، حيث نشر رشوان صورة لهما بعد إخلاء السبيل وعلق: "نورت يا هيما".