داليا بدر: إبراهيم سعيد يعاند ويرفض الإنفاق على أولاده رغم قدرته

كشفت داليا بدر، طليقة نجم الأهلي والزمالك السابق إبراهيم سعيد، عن تفاصيل خلافها الممتد معه، مؤكدة أنها تتحمل مسؤولية تربية أبنائهما منذ 18 عامًا دون دعم منه.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصعب العباسي في برنامج «علامة استفهام» عبر قناة الشمس، قالت بدر إنها التزمت الصمت طوال السنوات الماضية احترامًا لأولادها، لكنها قررت التحدث بعدما رأت أن "طليقها يسعى لكسب تعاطف الناس"، رغم أنه يملك القدرة على الإنفاق ولكنه "يعند"، على حد تعبيرها.

وأضافت أن القضايا المرفوعة ضده تعود إلى عام 2021، لكنه كان يظن أنه فوق المساءلة، مشيرة إلى أنه تسبب في أزمات مع جميع زوجاته السابقات.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أنها ستظل تدافع عن بناتها مهما حدث.