39 قضية ضد إبراهيم سعيد .. محامي اللاعب يعلن عن مفاجأة الأسبوع المقبل

قال المحامي محمد رشوان، الموكل عن اللاعب السابق إبراهيم سعيد، إن قوات الأمن قد ألقت القبض على إبراهيم سعيد في شهر مارس الماضي، تنفيذًا لبعض القضايا الخاصة بـ طليقته وأولاده.

وأضاف الموكل عن اللاعب السابق إبراهيم سعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنه اكتشف أن هناك 39 قضية مقدمة من بناته، ضده، ولكن بعد مراجعة المستندات ظهر بعض الأشياء غير الصحيحة.

ولفت إلى أن البعض يعتقد أن إبراهيم سعيد يمتلك الملايين الكثيرة، ولكن الحقيقة عندما كان يلعب إبراهيم لم يكن هناك انتقالات اللاعبين بأموال كبيرة مثل التي تحدث في السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أنه تم الطعن على جميع الأحكام الصادرة ضد إبراهيم سعيد، وأنه تم الإفراج عنه، ولكن الفترة المقبلة سيطون لديه قضايا، وأن أكثر شئ أثر في إبراهيم سعيد تعامل أولاده معه.

ولفت إلى أن لديه المستندات التي تؤكد أن إبراهيم سعيد كان ينفق الكثير على أولاده، وكان يوفر لهم معيشة مميزة، ولذلك نؤكد أن هناك مفاجأة كبيرة سيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل، وأنه سيخرج ويكشف للجمهور أشياء كثيرة.

وأوضح أن إبراهيم سعيد ترك لأولاده فيلا، وأموال كثيرة، ولم يبخل عنهم في يوم، وأن ذلك سيتم عرضه خلال الفترة المقبلة.

وتقدم المحامي محمد رشوان، الموكل عن اللاعب السابق إبراهيم سعيد، ببلاغ اتهم فيه طليقة موكله وابنته بتزوير مستندات رسمية تتعلق بإثبات دخله المالي، وذلك بهدف تحميله التزامات مالية غير حقيقية في قضايا النفقة.

وأوضح رشوان أن البلاغ، حمل رقم 40626 لسنة 2025، يتضمن مستندات رسمية وصفها بـ"القاطعة"، تؤكد وقوع تزوير متعمد في الأوراق المقدمة للمحكمة، والتي تم الاستناد إليها لإصدار أحكام قضائية ضد إبراهيم سعيد، دون وجه حق – على حد قوله.

وأكد المحامي أنه تقدم بالبلاغ مرفقًا بالأدلة والمستندات التي تثبت وجود تناقضات وتزوير في الأوراق، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في الواقعة.

وكانت، قررت المحكمة المختصة، تأجيل نظر دعوى تطالب ببطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر الأسبق، على أثر قضية نفقة لصالح مطلقته لجلسة 22 يوليو.