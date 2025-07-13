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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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تعرف على موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.. فيديو

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
علي مكي

أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض، المتخصص فى شئون التعليم ، أن الطالب المنتقل إلى الصف الثاني الثانوي سيمتحن ويدرس طبقا لنظام الثانوية العامة الحالي، أما شهادة البكالوريا المصرية سوف تكون متاحة في اختيارات الطلاب الذين يلتحوق بالصف الأول الثانوي حاليا.

وتوقع "فياض" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن يلتحق 90 % من طلاب الشهادة الإعدادية المنتقلين للثانوية العامة بنظام البكالوريا، على أن تتضح الصورة الكاملة بشأن البكالوريا خلال 3سنوات.

وأضاف الكاتب الصحفي رفعت فياض،، إن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة نهاية الشهر الحالي أو أول أغسطس المقبل، موضحا أن النتائج أفضل بكثير من العام الماضي لأن 97 % من الامتحانات كانت في مستوى الطالب المتوسط.

رفعت فياض البكالوريا أحمد موسى

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