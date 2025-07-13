عقب وفاة 4 أطفال.. الصحة تكشف حقيقة انتشار الالتهاب السحائي من جديد

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان حقيقة ما يتردد عن واقعة وفاة 4 أشقاء بالمنيا، لافتا إلى أن هناك شائعات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة 4 أطفال بسبب مرض الالتهاب السحائي.

حقيقة انتشار الالتهاب السحائي

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” والمذاع عبر قناة “الحدث اليوم” أن ما يتردد عاري تماما من الصحة، موضحا أن العينات التي اتخذتها الوزارة أثبتت سلبيتها للالتهاب السحائي.

المسار الطبي للأمراض المعدية

وأشار إلى أن السبب الثاني هو غياب الدليل الطبي يدعم حدوث وفيات في نفس التوقيت بمرض معدي، وهذا أمر غير معلوم في المسار الطبي للأمراض المعدية، كما أن الأمر في حالة التفشي الأسري لم تكن الوفاة في نفس اللحظة لعدد من الأسباب.

وأكد أن مصر نجحت في السيطرة على أمراض الالتهاب السحائي منذ عام 1989، ومعدل الإصابة انخفض لـ2%.