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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الخارجية: كلمة الرئيس السيسي تحمل مغزى استراتيجيًا في سياق تطوير الحوار

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
قسم التوك شو

أكد  السفير بدر عبد العاطي،  وزير الخارجية والهجرة، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع التنسيقي النصف السنوي السابع للاتحاد الإفريقي، يعكس الاهتمام البالغ من الدولة المصرية بتعزيز التعاون الإفريقي، وتؤكد حرص القيادة السياسية على قيادة جهود التكامل والتنمية في القارة.

تطوير الحوار بين بلدان الجنوب

وأشار "عبد العاطي" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، من مالابو، إلى أن الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي تحمل مغزى استراتيجيًا في سياق تطوير الحوار بين بلدان الجنوب، وتعكس إصرار مصر على بناء شراكات إفريقية قوية، تستند إلى تكامل اقتصادي وتنموي حقيقي.

وأوضح أن الرئيس السيسي يتولى حاليًا رئاسة الآلية الإفريقية لإعادة الإعمار والتنمية، ويترأس اللجنة التوجيهية على مستوى القمة، ما يُمكّن مصر من تقديم رؤية متكاملة للتعامل مع النزاعات والأزمات الإفريقية، مع التركيز على مرحلة ما بعد النزاع، عبر:

  • تعزيز قدرات الآليات الجغرافية الفرعية.
  • تفعيل إمكانيات وزارات الدفاع والداخلية في دعم الأمن والاستقرار.
  • دعم مسارات إعادة الدمج والتنمية المجتمعية المستدامة.

وشدّد على أن تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا يستلزم تحمّل الدول المتقدمة لمسؤولياتها، مؤكدًا ضرورة:

  • إعادة النظر في آليات التمويل الدولية، لا سيما مؤسسات التنمية.
  • التعامل العاجل مع أزمة الديون، التي تمثل تحديًا كبيرًا، خاصة للدول الإفريقية متوسطة الدخل.
  • دمج قضايا الأمن والسلام والإصلاح المؤسسي في أي استراتيجية تنموية للقارة.

واختتم وزير الخارجية، كلمته بالتأكيد على أهمية تنفيذ التوافقات الإفريقية السابقة، وعلى استمرارية الدور المصري القيادي في صياغة مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للقارة الإفريقية.

السيسي الرئيس السيسي بدر عبد العاطي السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية وزير الخارجية والهجرة

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