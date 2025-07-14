نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع صدى البلد ..قريباً

يعلن موقع صدى البلد عن إتاحة خدمة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع صدى البلد قريباً

ويؤكد موقع صدى البلد ، نتيجة الثانوية العامة 2025 سوف تتاح على موقع صدى البلد بمجرد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع صدى البلد

يمكن لمن يهمه الأمر ، ترقب ظهور رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع صدى البلد من خلال الضغط على https://www.elbalad.news/

وعلى رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع صدى البلد ، يجد كل طالب نتيجته كاملة بالدرجات في جميع المواد إلى جانب المجموع الكلي

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تفاصيل هامة بشأن مجموع الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام الجديد ودرجات المواد التي سيتم على أساسها تحديد نتيجة الثانوية العامة 2025 لكل طالب .

حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في نتيجة الثانوية العامة 2025 ، سيكون مجموع الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام الجديد من من 320 درجة ، مؤكدة أن المواد المضافة للمجموع بشعبة علمي علوم تشمل (اللغة العربية ، واللغة الأجنبية الأولى، والأحياء، والكيمياء، والفيزياء) ، أما المواد المضافة للمجموع بشعبة علمي رياضة (اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والرياضيات، والكيمياء، والفيزياء) ، بينما المواد المضافة للمجموع بشعبة أدبي هي (اللغة العربية ، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ، والجغرافيا ، والإحصاء)

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. درجات مواد علمي علوم



اللغة العربية : الدرجة من 80 والنجاح من 40

اللغة الاجنبية الاولى : الدرجة من 60 والنجاح من 30

الأحياء : الدرجة من 60 والنجاح من 30

الكيمياء : الدرجة من 60 والنجاح من 30

الفيزياء : الدرجة من 60 والنجاح من 30



المجموع الكلي من 320 والنجاح من 160

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. درجات مواد علمي رياضة

اللغة العربية : الدرجة من 80 والنجاح من 40

اللغة الأجنبية الأولى : الدرجة من 60 والنجاح من 30

الرياضيات : الدرجة من 60 والنجاح من 30

الكيمياء : الدرجة من 60 والنجاح من 30

الفيزياء : الدرجة من 60 والنجاح من 30

المجموع الكلي من 320 والنجاح من 160

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. درجات مواد أدبي

اللغة العربية : الدرجة من 80 والنجاح من 40

اللغة الأجنبية الأولى : الدرجة من 60 والنجاح من 30

التاريخ: الدرجة من 60 والنجاح من 30

الجغرافيا : الدرجة من 60 والنجاح من 30

الإحصاء : الدرجة من 60 والنجاح من 30

المجموع الكلي من 320 والنجاح من 160

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. تحذير عاجل

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من الأخبار المفبركة التي يتم تداولها على السوشيال ميديا بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة 2025

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أنها غير مسئولة إلى عن موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 الذي سيتم إعلانه في بيان رسمي من الوزارة قريباً ، مناشدة الجميع بعدم الانسياق وراء الأخبار التي يتم تداولها بشكل غير رسمي بهذا الشأن

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. مصدر يتوقعه

ومن جانبه قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المتوقع كالمعتاد كل عام أن يتم إعلان موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال أسبوعين من انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2025 التي انتهت رسميا الخميس الماضي .