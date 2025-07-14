قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شقيقة دبلوماسي بارز وعينها الرئيس بالبرلمان.. من هي النائبة المصرية جيهان زكي التي حصدت أرفع أوسمة فرنسا؟
لا تخرج صباحًا دون حذر.. الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات غدًا
مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان التعاون المتجدد لتعزيز الشراكة وحل أزمات غزة وليبيا والسودان
مصر والبرتغال: شراكة متجددة ورؤية موحدة لدعم غزة واستقرار الشرق الأوسط
مصر وإسبانيا تؤكدان تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتنسيق جهود دعم قضية فلسطين والاستقرار الاقليمي
عبدالعاطي: مصر تؤكد التزامها بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي
هل هناك علاقة بين الزلازل والظواهر الفلكية.. البحوث الفلكية تكشف الحقيقة
ما بين الرفض والقبول.. أحكام متنوعة للقضاء الإداري في طعون مرشحي الشيوخ
هل يجوز سجود الشكر وسجود التلاوة على غير وضوء؟.. أمين الإفتاء يجيب
نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع صدى البلد ..قريباً
موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. ورابط سريع للإستعلام الرسمي
رسميا.. الأهلي يضم محمد شكري لمدة 5 مواسم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع صدى البلد ..قريباً

نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع صدى البلد
نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع صدى البلد
ياسمين بدوي

يعلن موقع صدى البلد عن إتاحة خدمة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع صدى البلد قريباً

ويؤكد موقع صدى البلد ، نتيجة الثانوية العامة 2025 سوف تتاح على موقع صدى البلد بمجرد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف 

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع صدى البلد

يمكن لمن يهمه الأمر ، ترقب ظهور رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع صدى البلد من خلال الضغط على https://www.elbalad.news/ 

وعلى رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع صدى البلد ، يجد كل طالب نتيجته كاملة بالدرجات في جميع المواد إلى جانب المجموع الكلي 

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تفاصيل هامة بشأن مجموع الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام الجديد ودرجات المواد التي سيتم على أساسها تحديد نتيجة الثانوية العامة 2025 لكل طالب .

حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في نتيجة الثانوية العامة 2025 ، سيكون مجموع الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام الجديد من من 320 درجة ، مؤكدة أن المواد المضافة للمجموع بشعبة علمي علوم تشمل (اللغة العربية ، واللغة الأجنبية الأولى، والأحياء، والكيمياء، والفيزياء) ، أما المواد المضافة للمجموع بشعبة علمي رياضة (اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والرياضيات، والكيمياء، والفيزياء) ، بينما المواد المضافة للمجموع بشعبة أدبي هي (اللغة العربية ، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ، والجغرافيا ، والإحصاء)

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. درجات مواد علمي علوم


اللغة العربية : الدرجة من 80 والنجاح من 40

اللغة الاجنبية الاولى : الدرجة من 60 والنجاح من 30

الأحياء : الدرجة من 60 والنجاح من 30

الكيمياء : الدرجة من 60 والنجاح من 30

الفيزياء : الدرجة من 60 والنجاح من 30


المجموع الكلي من 320 والنجاح من 160

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. درجات مواد علمي رياضة

اللغة العربية : الدرجة من 80 والنجاح من 40

اللغة الأجنبية الأولى : الدرجة من 60 والنجاح من 30

الرياضيات : الدرجة من 60 والنجاح من 30

الكيمياء : الدرجة من 60 والنجاح من 30

الفيزياء : الدرجة من 60 والنجاح من 30

المجموع الكلي من 320 والنجاح من 160

 

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. درجات مواد أدبي

اللغة العربية : الدرجة من 80 والنجاح من 40

اللغة الأجنبية الأولى : الدرجة من 60 والنجاح من 30

التاريخ: الدرجة من 60 والنجاح من 30

الجغرافيا : الدرجة من 60 والنجاح من 30

الإحصاء : الدرجة من 60 والنجاح من 30

المجموع الكلي من 320 والنجاح من 160  

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. تحذير عاجل

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من الأخبار المفبركة التي يتم تداولها على السوشيال ميديا بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أنها غير مسئولة إلى عن موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 الذي سيتم إعلانه في بيان رسمي من الوزارة قريباً ، مناشدة الجميع بعدم الانسياق وراء الأخبار التي يتم تداولها بشكل غير رسمي بهذا الشأن

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. مصدر يتوقعه

ومن جانبه قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المتوقع كالمعتاد كل عام أن يتم إعلان موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال أسبوعين من انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2025 التي انتهت رسميا الخميس الماضي .

نتيجة الثانوية العامة 2025 نتيجة الثانوية العامة الثانوية العامة 2025 الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي 2025| 3 أيام عطلة متوقعة.. وهذا الموعد الرسمي

الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط

المشدد 3 سنوات لـ كهربائي تسبب في صعق لص أثناء محاولته سرقة تروسيكل بأسيوط

هؤلاء يحصلون على 10300 جنيه.. موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

هؤلاء يصرفون 10300 جنيه.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

الدواجن

هبطت 40 جنيها| لماذا انخفضت أسعار الدواجن بالأسواق.. وهل سترتفع؟

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. كليوباترا بكام بعد الزيادة الأخيرة؟

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. كليوباترا بكام بعد الزيادة الجديدة؟

موعد افتتاح حديقة الحيوان

موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً.. سعر التذكرة كام؟

وزير التربية والتعليم

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. ورابط سريع للإستعلام الرسمي

أسعار البنزين اليوم رسميًا

أسعار البنزين اليوم الإثنين 14 يوليو رسميًا

ترشيحاتنا

سفير فرنسا لدى مصر إيريك شوفالييه

سفير فرنسا بالقاهرة يشيد بالعلاقات الوثيقة بين البلدين

الأنبا بقطر أسقف ديرمواس ودلجا

تطييب مزار الأنبا أغابيوس بدير العذراء والأنبا إبرام بدلجا | صور

البابا تواضروس

البابا تواضروس يلتقي رابطة الكليات اللاهوتية بالشرق الأوسط

بالصور

أمينة شلباية تحذر ربات البيوت: بلاش تسيبوا المفتاح والوقوع فى فخ الانبهار بالمظهر أو الارتياح السريع

أمينة شلباية تحذر ربات البيوت: "بلاش تسيبوا المفتاح والوقوع فى فخ الانبهار بالمظهر أو الارتياح السريع ..اتعلمت الدرس غالي
أمينة شلباية تحذر ربات البيوت: "بلاش تسيبوا المفتاح والوقوع فى فخ الانبهار بالمظهر أو الارتياح السريع ..اتعلمت الدرس غالي
أمينة شلباية تحذر ربات البيوت: "بلاش تسيبوا المفتاح والوقوع فى فخ الانبهار بالمظهر أو الارتياح السريع ..اتعلمت الدرس غالي

سر علاقتها بالمتهمة.. أمينة شلباية تكشف تفاصيل صادمة حول سرقة فيلتها

ثقة تحولت إلى صدمة داخل فيلا شهيرة..كانت تأكل من طعامها.. ثم سرقتها!
ثقة تحولت إلى صدمة داخل فيلا شهيرة..كانت تأكل من طعامها.. ثم سرقتها!
ثقة تحولت إلى صدمة داخل فيلا شهيرة..كانت تأكل من طعامها.. ثم سرقتها!

الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ

الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ "مغيبنيش منافسة ولا مقارنة "
الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ "مغيبنيش منافسة ولا مقارنة "
الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ "مغيبنيش منافسة ولا مقارنة "

أمينة شلباية تكشف كواليس سرقة فيلتها: ظرف الفلوس كشف الجاني

انفراد لـ«صدى البلد» أمينة شلباية تكشف كواليس صادمة بعد سرقة فيلتها: "كنت بسامح زمان.. لكن المرة دي صعب أنسى"
انفراد لـ«صدى البلد» أمينة شلباية تكشف كواليس صادمة بعد سرقة فيلتها: "كنت بسامح زمان.. لكن المرة دي صعب أنسى"
انفراد لـ«صدى البلد» أمينة شلباية تكشف كواليس صادمة بعد سرقة فيلتها: "كنت بسامح زمان.. لكن المرة دي صعب أنسى"

فيديو

حبس - أرشيفية

تجديد حبس المتهمين بالتعدى على شاب بسلاح أبيض في المعصرة

باسم ياخور

قالوا عني مغـ.ـتـ.ـصب وتعرضت لتهديدات مباشرة.. باسم ياخور يكشف أسراره

المتهم

لسيره عكس الاتجاه على الدائرى.. ضبط سائق سيارة نقل

المتهم

القبض على عامل ارتكب أفعالا خادشة للحياء بطريق الإسماعيلية| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إنها مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

المزيد