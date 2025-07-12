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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شاومينج يزعم تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 وتعديل الدرجات.. والتعليم تنفي

جروبات شاومينج
جروبات شاومينج
ياسمين بدوي

انتهزت جروبات شاومينج للغش على تيليجرام قلق وترقب الطلاب والأهالي المنتظرين اعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 وعادت لبث رسائل جديدة مثيرة للجدل.

جروبات شاومينج تيليجرام

وكتبت جروبات شاومينج عبر تيليجرام: سيتم تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 بعد أيام

وأضافت جروبات شاومينج قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 : اللي حاسس نفسه ماحلش كويس يتواصل معايا هنعدل له درجاته 

جروبات شاومينج تيليجرام

وزعم شاومينج من خلال هذه الرسائل قدرته على تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 و رفع الدرجات قبل اعتمادها 

من جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 لأي طالب في مصر قبل اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم مؤكدة ان نتيجة الثانوية العامة 2025 ستعلن لجميع الطلاب في وقت واحد دون أي استثناءات.

التعليم تنفي تسريب  نتيجة الثانوية العامة أو تعديلها

كما نفى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قدرة جروبات شاومينج وأعوانه على التلاعب في درجات الطلاب أو رفعها بأي شكل من الاشكال داخل الكنترولات قبل اعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 أو بعدها .

وقال المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد : إن جميع اعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2025 مؤمنة و سرية و تتم بنزاهة و دقة شديدة استعدادا لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 بشكل نزيه وحالي من أي أخطاء.

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وشدد المصدر على أن نتيجة الثانوية العامة 2025 ستعلن بشكل خالي من المجاملات او الاستثناءات حيث سيحصل كل طالب على حقه فقط دون زيادة او نقصان 

وحذر المصدر من الانسياق وراء ما يتم تداوله على جروبات شاومينج وأعوانه بشأن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 أو التلاعب في درجات الطلاب في نتيجة الثانوية العامة 2025 

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025

من جانبه حسم شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل وأدلى بأول تصريح رسمي عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025

حيث قال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أرجو عدم الانسياق خلف أي منشورات تدعي تحديد موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 أو تتحدث عن مؤشرات النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2025

وأضاف المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : نؤكد للجميع أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لن تبخل بأي تفاصيل عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 ومؤشراتها لطمأنة الطلاب 

وأخيراً قال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم : أناشد طلاب الثانوية العامة 2025 بأن يتابعوا المصادر الرسمية فقط للحصول على أي أخبار تخص موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .

نتيجة الثانوية العامة 2025 بالدرجات

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نتيجة الثانوية العامة 2025 من المقرر أن تظهر لجميع الطلاب بالدرجات وليس بالتقديرات أو الألوان

حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قوائم نتيجة الثانوية العامة 2025 سوف تكشف درجات الطالب في جميع المواد الاساسية وغير الاساسية والمجموع الكلي للطالب ومواد الرسوب إن وجدت وحالة الطالب إذا كان ناجحا ام راسبا وباقي للاعادة ام له دور ثاني

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