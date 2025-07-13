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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2025 والتصحيح .. تفاصيل عاجلة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

تشهد الان كنترولات الثانوية العامة 2025 استمرارا لأعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2025 استعدادا لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 قريبا

وعلم موقع صدى البلد أنه سيتم الانتهاء من تصحيح الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2025 بجميع المواد نهاية اليوم

 وبحسب ضوابط تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2025 يتم تصحيح الاسئلة المقالية  على مرحلتين، الأولى من خلال المعلمين والثانية إلكترونيا،  للتأكد من دقة التصحيح وحصول كل طالب على حقه كاملاً.

وسيتم بدء تصحيح اسئلة الإختيار من متعدد الخاصة بامتحانات مواد الاحياء والاحصاء والرياضيات التطبيقية خلال الاسبوع الجاري في كنترولات الثانوية العامة 2025 

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحديد موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن أعمال التصحيح مازالت مستمرة في كنترولات الثانوية العامة 2025 ، وبالتالي لا يمكن الآن تحديد موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد نتيجة الثانوية العامة 2025  سيتم إعلانه في بيان رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم قريباً ، بعد انتهاء أعمال التصحيح في الكنترولات

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. تحذير عاجل

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من الأخبار المفبركة التي يتم تداولها على السوشيال ميديا بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أنها غير مسئولة إلى عن موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 الذي سيتم إعلانه في بيان رسمي من الوزارة قريباً ، مناشدة الجميع بعدم الانسياق وراء الأخبار التي يتم تداولها بشكل غير رسمي بهذا الشأن

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. مصدر يتوقعه

ومن جانبه قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المتوقع كالمعتاد كل عام أن يتم إعلان موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال أسبوعين من انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2025 التي انتهت رسميا الخميس الماضي .

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