صفقات بالجملة.. الزمالك يجهز للكشف عن 4 أسماء دفعة واحدة

تترقب جماهير نادي الزمالك الإعلان عن صفقات جديدة لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد الإعلان الرسمي عن ضم أربعة لاعبين حتى الآن، وهم: أحمد شريف، وعمرو ناصر، وشيكو بانزا، ومهدي سليمان.

الثنائي آدم كايد وعبد الحميد معالي

حسم الزمالك اتفاقه على ضم الثنائي آدم كايد وعبد الحميد معالي، بعد التوصل لاتفاق نهائي بشأن الجوانب المالية ومدة التعاقد.

سيوقع عبد الحميد معالي على عقد مع النادي الزمالك لمدة 4 مواسم، مقابل 500 ألف دولار.

فيما خضع آدم كايد للكشف الطبي، وسافر مؤقتًا إلى بلاده لإنهاء بعض الأمور الشخصية، قبل أن يعود إلى القاهرة أمس، تمهيدًا لانضمامه لمعسكر الفريق المقام حاليًا في العاصمة الإدارية، وذلك فور التوقيع الرسمي على العقود.

محمد إسماعيل لاعب نادي زد

كما اقترب نادي الزمالك من حسم صفقة التعاقد مع محمد إسماعيل لاعب نادي زد، بعد أن شهدت المفاوضات تطورًا ملحوظًا خلال الساعات الماضية، وسط ترحيب من اللاعب وناديه بالانتقال إلى القلعة البيضاء.

وأكدت مصادر داخل الزمالك أن الإدارة البيضاء تتحرك بجدية لإتمام الصفقة، وهو ما جعل النادي يتفوق على عرض نادي بيراميدز، الذي دخل مؤخرًا على خط المفاوضات لضم اللاعب.

ورغم المنافسة، فإن رغبة اللاعب في ارتداء قميص الزمالك، إلى جانب جدية مسؤولي النادي الأبيض، ترجح كفة الزمالك في حسم الصفقة رسميًا خلال الفترة القليلة المقبلة.

أحمد ربيع لاعب البنك الأهلي

بينما تؤكد مصادر مقربة أن أحمد ربيع لاعب البنك الاهلي يعد من أبرز المرشحين للانضمام إلى الزمالك هذا الصيف، في ظل رغبة القلعة البيضاء في تدعيم خط الوسط.