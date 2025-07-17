مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال

قدم الدكتور محمد شبيب، اخصائي طب أطفال، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك ، مشروب طبيعى لعلاج الأنيميا لدى الأطفال.

عصير البنجر مع البرتقال والتفاح الذى بيساعد في علاج الأنيميا عند الأطفال..

فهو يعمل علي :

١- إمداد الجسم بالأكسجين .

٢-يساعد في علاج الأنيميا وزيادة معدل الهيموجلوبين في الدم بصورة سريعة جدًا .

٣-يعمل على توليد كريات الدم الحمراء

٤-يمد الجسم بالمعادن المختلفة التي يحتاج إليها لعمليات التمثيل الغذائى وتحسين الهضم .

٥-خفض ضغط الدم.

٦-يبطيء من الخرف الزهايمر .

٧-حماية وتحصين للكبد .

٨-المحافظة علي وزن صحي .

٩-تحسين صحة القلب ومنع الجلطات .

١٠تعزيز الطاقة والقدرة علي التحمل البدني .

ينصح خبراء التجميل والعلاج الطبيعى بتناول البنجر لفوائده التجميلية للبشرة حيث يعطي الوجه النضارة والبريق ويحمر الخدود ويقلل من اسوداد لون الجلد وزيادة التصبغات خاصة في منطقة الرقبة .. وهو مفيد كذلك للشعر .

يتم عصر البنجر بصورة عادية مثل الفواكه تماما مع التخفيف بالماء ويحلى بالعسل حسب الرغبة، ويتناول منه مقدار كوب مرتين يوميا بعد الإفطار والغذاء..



ويمكن عمله ايضا مع بعض الاضافات لزيادة قيمته الغذائية كالآتي:

1-عصير بنجر مع الفراوله :

نضع فى الخلاط : حبة متوسطة من البنجر مع 6 حبات فراوله ..

و6 حبات عنب أحمر ويضاف إليه عصير ليمونة واحدة ويضربوا فى الخلاط ويشرب.

2- عصير البنجر مع البرتقال والتفاح:

نضع حبة متوسطة من البنجر يتم تقطيعها ويضاف معها حبة من البرتقال وحبة من التفاح الأخضر، يضرب جميعا في الخلاط ويصفي ..

(وممكن عدم تصفيته للاستفادة من كمية الألياف الملينة لأصحاب الإمساك).