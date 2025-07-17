قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهيناز تطلب الخلع: فاكرة كل مرة وجعتني فيها.. 10 سنين خيانة
أخبار التوك شو: أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن خطة إسرائيل في سوريا.. وخبر سار من الإسكان للمواطنين
100 جنيه لكل مادة .. رسوم تظلمات الدبلومات الفنية وتفاصيلها كاملة
كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE للحصول على 10 جيجا مجانًا
تركيا تحذّر "قسد" من استغلال اضطرابات السويداء وتتهم إسرائيل بزعزعة استقرار سوريا
أيهما أفضل أداء صلاة الوتر بعد العشاء مباشرة أم تأخيرها ؟.. نصيحة العلماء
هتزيد 1100 و3000 جنيه؟.. موعد صرف مرتبات يوليو وجدول الزيادة الجديدة رسميًا
لطلاب الثانوية العامة 2025.. سجل باختبارات القدرات عبر هذا الرابط
ما هي علامات حسن الخاتمة؟.. 8 أمارات تدل على رضا الله
مؤشرات أولية ونسب القبول في تنسيق الدبلومات الفنية 2025
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال

مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال
مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال
رنا عصمت

قدم الدكتور محمد شبيب، اخصائي طب أطفال، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك ، مشروب طبيعى لعلاج الأنيميا لدى الأطفال.

عصير البنجر مع البرتقال والتفاح الذى  بيساعد في علاج الأنيميا عند الأطفال..

فهو يعمل علي :
١- إمداد الجسم بالأكسجين . 
٢-يساعد في علاج الأنيميا وزيادة معدل الهيموجلوبين في الدم بصورة سريعة جدًا . 
٣-يعمل على توليد كريات الدم الحمراء
٤-يمد الجسم بالمعادن المختلفة التي يحتاج إليها لعمليات التمثيل الغذائى وتحسين الهضم . 
٥-خفض ضغط الدم. 
٦-يبطيء من الخرف الزهايمر  . 
٧-حماية وتحصين للكبد  . 
٨-المحافظة علي وزن صحي  . 
٩-تحسين صحة القلب ومنع الجلطات  . 
١٠تعزيز الطاقة والقدرة علي التحمل البدني  .

ينصح خبراء التجميل والعلاج الطبيعى بتناول البنجر لفوائده التجميلية للبشرة حيث يعطي الوجه النضارة والبريق ويحمر الخدود ويقلل من اسوداد لون الجلد وزيادة التصبغات خاصة في منطقة الرقبة .. وهو مفيد كذلك للشعر .

يتم عصر البنجر بصورة عادية مثل الفواكه تماما مع التخفيف بالماء ويحلى بالعسل حسب الرغبة، ويتناول منه مقدار كوب مرتين يوميا بعد الإفطار والغذاء.. 
 

ويمكن عمله ايضا مع بعض الاضافات لزيادة قيمته الغذائية كالآتي:

1-عصير بنجر مع الفراوله :
نضع فى الخلاط : حبة متوسطة من البنجر مع 6 حبات فراوله  .. 
و6 حبات عنب أحمر ويضاف إليه عصير ليمونة واحدة ويضربوا فى الخلاط ويشرب.

2- عصير البنجر مع البرتقال والتفاح:
نضع حبة متوسطة من البنجر يتم تقطيعها ويضاف معها حبة من البرتقال وحبة من التفاح الأخضر، يضرب جميعا في الخلاط ويصفي   .. 
(وممكن عدم تصفيته للاستفادة من كمية الألياف الملينة لأصحاب الإمساك).

البنجر مع البرتقال الأنيميا للاطفال البنجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مديرية أمن البحيرة

بعد 50 يومًا من البحث عن الهوية.. كشف لغز العثور على جثة شاب في ترعة بالبحيرة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال

منى زكي

إلزام منى زكي بسداد 3 ملايين و630 ألف جنيه بسبب شقة في المهندسين

الاهلي

محمد يوسف يعلن عن رحيل مدافع الأهلي إلى زد

الاهلي

سأبقى داعما لهذا الكيان.. المتحدث الرسمي للأهلي يعلن استقالته من منصبه

حريق التجمع

السيطرة على حريق كافيه أسفل كوبري محور جمال عبدالناصر في التجمع| صور

أرشيفية

زلزال قوي يضرب ألاسكا وتحذيرات من تسونامي في المنطقة

ترشيحاتنا

بسنت شوقي

بسنت شوقي: والله العظيم انا مش حامل

مدحت العدل

مدحت العدل: أعمال السير الذاتية منقوصة وتحتاج إلى جرأة| خاص

رانيا فريد شوقي

مفيش حد زي أبويا.. رانيا فريد شوقي تعلق عن مقارنة أعمال محمد رمضان بوالدها

بالصور

مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال

مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال
مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال
مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال

طريقة عصير المانجو الطازج

طريقة عصير المانجو الطازج..
طريقة عصير المانجو الطازج..
طريقة عصير المانجو الطازج..

طريقة عمل الكشك المصرى

طريقة عمل الكشك المصرى
طريقة عمل الكشك المصرى
طريقة عمل الكشك المصرى

طريقة عمل كيك الروانى في 10 دقائق

طريقة عمل كيك الروانى فى 10 دقائق.
طريقة عمل كيك الروانى فى 10 دقائق.
طريقة عمل كيك الروانى فى 10 دقائق.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد