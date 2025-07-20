100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إجراءات إضافية لتعويض مستخدمي خدمات الإنترنت الثابت المتأثرين من الحريق الذي وقع في سنترال رمسيس، مؤكدًا حرصه على الحفاظ على حقوق العملاء وضمان جودة واستمرارية الخدمة.

تعويضات عملاء الإنترنت الثابت

قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منح تعويض إضافي بنسبة 50% من الباقة الأساسية لمشتركي الإنترنت الثابت من فئة مسبقي الدفع، حيث يتم إضافة هذه النسبة كـ باقة مجانية إضافية، أي أن مشتركي بقاة الـ200 جيجا سيحصلون على 100 جيجا مجانا.

كما شمل القرار عملاء الفاتورة، الذين سيحصلون على خصم بنسبة 30% من قيمة الفاتورة الشهرية، وذلك نظير فترة تأثر الخدمة جراء الحريق.

حماية حقوق المستخدمين أولوية أولى

أكد الجهاز في بيانه أن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار التزامه الدائم بحماية حقوق المستخدمين، والتخفيف من آثار الأعطال الفنية الناتجة عن الحادث الطارئ، مشيرًا إلى أن تلك القرارات تلزم شركات الاتصالات بتنفيذها فورًا لصالح العملاء.

أوضح الجهاز أنه يواصل مراقبة جودة الخدمات المقدمة لمشتركي الإنترنت الثابت، ويُجري تنسيقًا مباشرًا ودائمًا مع شركات الاتصالات لضمان استمرارية الخدمات وتلافي تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً، وذلك ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز الاستعداد للأزمات.

ضمان الاستقرار الرقمي

يأتي هذا التحرك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتزامن مع تنامي الاعتماد على الإنترنت الثابت في القطاعات التعليمية والتجارية والخدمية، حيث يُعد الحفاظ على جودة الخدمة واستقرارها أمرًا حيويًا في ظل الاتجاه نحو التحول الرقمي.

إلزام الشركات بسرعة التنفيذ

شدد الجهاز على ضرورة التزام كافة شركات الإنترنت بتطبيق التعويضات المقررة للعملاء دون تأخير، وضمان تواصل شفاف مع المشتركين المتضررين، وذلك في إطار سياسة الدولة لحماية المستهلك وتفعيل الدور الرقابي المنظم لقطاع الاتصالات.

استعدادات مستقبلية لمنع تكرار الأعطال

كما كشف الجهاز أنه بصدد إعداد تقرير شامل حول ما جرى في سنترال رمسيس، يشمل تقييم الأضرار والخطة التصحيحية التي نفذتها الشركات، مؤكدًا أن هناك آليات جديدة ستُطبق قريبًا لتحسين سرعة التدخل الفني في حالات الطوارئ وتفادي انقطاع الخدمة بشكل مفاجئ.

10 جيجا هدية من كل الشبكات

وكان قد أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن منح 10 جيجابايت مجانية كتعويض للمستخدمين المتضررين من انقطاع الخدمة، على أن يتم تطبيق التعويضات كالتالي:

10 جيجابايت للإنترنت الأرضي لكل الخطوط المتأثرة بالحريق.

1 جيجابايت للمحمول أو 5 جيجابايت بديلة في حال استمرار تعطل الإنترنت الأرضي.

يتم منح التعويضات بشكل تلقائي دون الحاجة لأي طلب من العميل.

كود تعويض الإنترنت فودافون

كشفت شركة فودافون مصر عن توفير باقة تعويضية فورية يمكن للمستخدمين الحصول عليها من خلال كود مخصص:

#5000*

وينصح بإدخال الكود من الرقم المرتبط بخدمة الإنترنت الأرضي لضمان إضافة الجيجابايت المجانية مباشرة إلى الباقة.

كود تعويض الإنترنت أورنج

أعلنت شركة أورنج مصر عن إتاحة باقة مجانية بحجم 10 جيجابايت لجميع المتضررين، ويمكن تفعيلها من خلال الكود التالي:

#2525#

ويمكن متابعة تفاصيل الباقة أو الرصيد المتبقي عبر تطبيق My Orange أو الاتصال على رقم 110 لخدمة العملاء.

كود تعويض الإنترنت من اتصالات مصر

شركة اتصالات مصر اختارت سياسة التعويض التلقائي، وأعلنت أن الباقة المجانية تم تفعيلها تلقائيًا دون الحاجة لأي كود من جانب المستخدم، ويمكن التأكد من تفعيل الباقة من خلال:

تطبيق My Etisalat

أو الاتصال بخدمة العملاء على الرقم: 01111234333

كود تعويض الإنترنت من WE المصرية للاتصالات

أما شركة WE فقد قامت كذلك بإضافة 10 جيجابايت تلقائيًا لجميع مستخدمي الإنترنت الأرضي المتضررين من انقطاع الخدمة/ ويمكن للمستخدم التأكد من الحصول على التعويض عبر:

تطبيق My WE

أو الاتصال على الرقم المختصر: 111

خطوات التأكد من الحصول على التعويض

افتح التطبيق الرسمي لشركتك (My WE – My Orange – My Etisalat – Ana Vodafone).

تحقق من استلام 10 جيجابايت مجانية.

إن لم تظهر الباقة، اتصل بخدمة العملاء لتأكيد تفعيلها.

تابع استهلاك الباقة حتى لا تنفد دون علمك.



