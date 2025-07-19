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50 % تعويضا.. بشرى سارة لمتضرري سنترال رمسيس | ما القصة؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

50 % تعويضا.. بشرى سارة لمتضرري سنترال رمسيس | ما القصة؟

تعويض الانترنت
تعويض الانترنت
أمينة الدسوقي

فى خطوة ايجابية اتجاه المواطنين الذين تعرضوا لانقطاع خدمات الاتصالات ومتضرري حريق سنترال رمسيس أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعويضات إضافية لعملاء الإنترنت الثابت مسبقي الدفع المتأثرين بنسبة ٥٠٪؜ من الباقة الأساسية تضاف كباقة مجانية إضافية، فضلا عن خصم ٣٠٪؜ من قيمة الفاتورة الشهرية لعملاء الفاتورة.

إقرار تعويض عملاء الإنترنت الثابت

وكان للحريق الذي نشب في سنترال رمسيس، تأثيرات على الكثير من المواطنين وعليه أقر الجهاز تعويضات للمواطنين فى إطار الحرص على التخفيف من تبعات تأثر خدمات الإنترنت الثابت وضمان الحفاظ على حقوق المستخدمين.

قيمة التعويض

تم إقرار تعويض عملاء الإنترنت الثابت مسبقي الدفع بنسبة 50٪؜ من الباقة الأساسية تُضاف كباقة مجانية إضافية، كما تقرر منح خصم بنسبة 30٪ من قيمة الفاتورة الشهرية لعملاء الفاتورة، وذلك تعويضًا عن فترة تأثر الخدمة.

حريق سنترال رمسيس

وكان قد اندلع في مبنى سنترال رمسيس الرئيسي وأسفر عن خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات، كما شهدت العديد من المناطق أزمة رقمية غير مسبوقة إثر اندلاع الحريق الهائل في سنترال رمسيس.

متى تحصل على تعويض؟

بحسب تعليمات الجهاز القومي، يحق للمستخدم المطالبة بتعويض مالي أو شهري إذا استمرت مشكلة انقطاع الإنترنت دون حل بعد تقديم الشكوى، أو إذا ثبت وجود تقصير من مزود الخدمة، خاصة في الأزمات الكبرى مثل حريق سنترال رمسيس.

كيف يمكن تقديم الشكوى عبر الرقم المختصر 155

ويمكن تقديم شكاوى خدمات الإنترنت في مصر، على الرم المختصر وهو تابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) عبر ما يلي :-

-الاتصال من أي خط محمول أو أرضي على 155.
-اختيار اللغة (عربية أو إنجليزية).
-تحديد نوع الشكوى: "انقطاع خدمة الإنترنت".
-إدخال بيانات مقدم الشكوى (الاسم، رقم التليفون، العنوان).
-شرح المشكلة بالتفصيل، وذكر تاريخ انقطاع الخدمة.
الرد عادة يكون خلال 48 ساعة عمل، وقد يتضمن زيارة فنية أو تعويض حسب الحالة.

التوجه إلى مكاتب الجهاز القومي مباشرة

ويمكن أيضا تقديم شكوي خدمات الإنترنت في مصر عبر زيارة أحد فروع الجهاز القومي في المحافظات لتقديم شكوى ورقية، خاصة في حالات الضرر الكبير أو انقطاع الخدمة لمدة طويلة، مع تقديم صورة البطاقة وخطاب من مزود الخدمة (مثل: WE، فودافون، أورنج، e&).

حريق سنترال رمسيس تعويضات إضافية لعملاء الإنترنت خدمات الإنترنت الجهاز القومي سنترال رمسيس

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