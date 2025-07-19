50 % باقة مجانية.. القومي للاتصالات يقر تعويضات لمتضرري حريق سنترال رمسيس

في إطار حرصه على حقوق المستخدمين ومتابعة تداعيات الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس يوم الإثنين 7 يوليو 2025، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن مجموعة من التعويضات الرسمية لعملاء الإنترنت الثابت في المناطق المتأثرة، وألزم الشركات المقدمة للخدمة بتنفيذها بشكل فوري ودون الحاجة لأي تدخل من المستخدمين نقلاً عن إكسترا نيوز.

%50 باقة مجانية لعملاء الإنترنت مسبقي الدفع

ضمن الإجراءات التعويضية، قرر الجهاز منح 50% من الباقة الأساسية كحزمة مجانية إضافية لكل مستخدمي الإنترنت الثابت بنظام الدفع المسبق.

ويتم تفعيل الباقة المجانية تلقائيًا دون الحاجة لأي طلب من العميل، وتشمل هذه الخطوة جميع المستخدمين النشطين الذين تأثروا بالانقطاع في المناطق المرتبطة بالبنية التحتية لسنترال رمسيس.

ويهدف هذا التعويض إلى تقليل الضرر الناتج عن الانقطاع الكلي أو الجزئي الذي طال بعض مناطق وسط القاهرة.

خصم 30% لعملاء الفاتورة الشهرية

أما مستخدمو الإنترنت الثابت بنظام الفاتورة الشهرية (Postpaid)، فقد نص القرار على منحهم خصمًا بقيمة 30% من إجمالي قيمة الفاتورة الشهرية، وسيتم تطبيق هذا الخصم تلقائيًا في دورة الفوترة القادمة دون أي إجراء إضافي من جانب العميل.

ويشمل القرار عملاء الشركات الأربع المقدمة للإنترنت الثابت في مصر:

WE

أورنج DSL

فودافون DSL

آي آند الإنترنت الثابت

آلية تنفيذ التعويضات

أوضح الجهاز آلية تنفيذ التعويضات على النحو التالي:

التفعيل يتم تلقائيًا دون الحاجة لتقديم شكاوى أو طلبات.

يشترط أن يكون العميل نشطًا ومسددًا لالتزاماته وقت الانقطاع.

يشمل القرار كل من تأثر بالخدمة خلال الفترة من 7 يوليو وحتى استقرار الشبكة.

دور الجهاز في حماية المستخدمين

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هذه التعويضات تأتي ضمن حزمة متكاملة لضمان جودة واستمرارية الخدمة، مشددًا على أنه يتخذ إجراءات رقابية صارمة من خلال:

مراقبة أداء الشبكات لحظيًا عبر أنظمة ذكية.

إجراء اختبارات ميدانية لتقييم كفاءة الخدمة.

فرض عقوبات مباشرة على الشركات المتقاعسة في تحسين الأداء أو تنفيذ التعويضات.

ماذا تفعل إذا لم يصلك التعويض؟

في حال لم تتلقَّ التعويض المستحق خلال 7 أيام من تاريخ الإعلان، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الاتصال بخدمة العملاء الخاصة بالشركة المزودة للتحقق من حالة التعويض.

في حال عدم الاستجابة، يمكن تقديم شكوى مباشرة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عبر الوسائل التالية:

الرقم المختصر: 155

الموقع الإلكتروني: www.tra.gov.eg