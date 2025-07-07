قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير العمل: صرف 23 مليون جنيه تعويضات للعمالة غير المنتظمة خلال عام
ماركا تحسم الجدل بشأن انتقال ميسي إلى الدوري السعودي
نقل حركة الإنترنت الثابت إلى "الروضة" بعد حريق سنترال رمسيس
وزير العمل: شفافية كاملة في إتاحة الوظائف للشباب.. ولا مجال للمجاملات
لجنة الاتصالات بالبرلمان: خدمات المحمول والبنوك هترجع بشكل طبيعي خلال ساعة
تأجيل انضمام أحمد شريف والمهدى سليمان لمعسكر الزمالك .. تفاصيل
محافظة القاهرة: إصابات حريق سنترال رمسيس عبارة عن حالات اختناق خفيفة
هتدفع كام بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟.. هؤلاء ملزمون بسداد 20 ضعف القيمة الإيجارية
مدحت شلبي يكشف آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد
حريق سنترال رمسيس.. عودة المرور على كوبري أكتوبر واستمرار غلق الشارع
أمير هشام: الزمالك حسم صفقة شيكو بانزا.. وإدوارد يراهن على تألقه
ليبيا تعلن اعتراض قارب على متنه 113 مهاجرا وانتشال 3 جثث
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: عودة الخدمات للمواطنين شغلنا الشاغل

سنترال رمسيس
سنترال رمسيس
علي مكي

قال المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعى بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن خدمات الاتصالات ستعود بشكل طبيعي خلال ساعات .

وأضاف إبراهيم خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامى عمرو أديب فى برنامج الحكاية على “إم بي سي مصر” أن الجهاز وضع أرقاما أخرى بديلة للخدمات.

وتابع إبراهيم قائلا: لا نعرف ماحدث بشكل دقيق حتى الآن، وشغلنا الشاغل هو عودة الخدمات للمواطنين، موضحا أنه تم تعطيل تنطبيقات كثيرا أيضا لها علاقة بقطاع الاتصالات.

وأكد إبراهيم أن الحريق شمل أجهزة فنية كثيرة لقطاع الاتصالات، وبالتالي أثرت على شركات المحمول، والعمل جارٍ لعودة الخدمات مرة أخرى.

وانقطعت خدمات الإنترنت والهاتف الأرضي في عدد كبير من مناطق محافظتي القاهرة والجيزة، وسط حالة من الترقب في الشارع، بعد اندلاع حريق ضخم في سنترال رمسيس.

توقف كابلات الاتصالات بسبب الحريق وانقطاع الكهرباء

الحريق الضخم الذي اندلع في السنترال، إضافة إلى قطع خدمات الكهرباء بالمنطقة المحيطة، قد تسببا في توقف عدد من كابلات الاتصالات الرئيسية التي تربط بين عدد من المراكز الحيوية بالعاصمة.

وأضافت المصادر، أن فرق الطوارئ التقنية تحركت فور وقوع الحادث، بالتنسيق مع الحماية المدنية، لمحاولة احتواء الأزمة والسيطرة على آثارها الممتدة، مشيرة إلى أن الخلل طال شرائح واسعة من المستخدمين، وخصوصًا في المناطق المركزية بالقاهرة الكبرى.

تعطل شامل في الإنترنت ومشاكل في التطبيقات الكبرى

ورصد موقع Downdetector العالمي، المتخصص في متابعة الأعطال التقنية، زيادة مفاجئة في عدد الشكاوى الواردة من المستخدمين داخل مصر، والتي تفيد بتعذر استخدام الإنترنت بشكل كلي أو جزئي عبر جميع شبكات الاتصالات العاملة في البلاد، بما في ذلك المصرية للاتصالات، وفودافون، واتصالات مصر، وأورنج.

وأكد الموقع أن الأعطال امتدت إلى التطبيقات الإلكترونية الكبرى، حيث اشتكى الآلاف من توقف أو بطء في عمل فيسبوك، إنستجرام، واتساب، وتيك توك، وهو ما تسبب في شلل شبه تام للتواصل الرقمي خلال الساعات الأولى للحادث.

تعطل مؤقت لخدمات الاتصالات

قال جهاز تنظيم الاتصالات، في بيان إنه حدث حريق  مساء اليوم بإحدى غرف الأجهزة بسنترال رمسيس للشركة المصرية للاتصالات؛ مما أدي الي تعطل مؤقت لخدمات الاتصالات، وتقوم فرق الدفاع المدني بالتعاون مع الفرق الفنية للشركة  المصرية للاتصالات بمحاولة السيطرة علي الحريق وتم إتخاذ الإجراءات الازمة نحو فصل التيار الكهربي عن كامل السنترال .

وأوضح: جار العمل علي استعادة الخدمة تدريجياً خلال الساعات القليلة القادمة ، كما يجري  حصر جميع الخدمات و العملاء المتأثرين من هذا الحريق.


وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استعاده الخدمة وتعويض كل العملاء المتأثرين من تعطها، ويقوم وزير الاتصالات وجميع الأجهزة المعنية بمتابعة الموقف لضمان حل المشكلة وتلافي تأثيراتها.

سنترال رمسيس عمرو أديب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات حريق الحكاية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق على ضوابط تقاعد أعضاء هيئة التعليم لسن المعاش

سنترال رمسيس

"اتصالات النواب" تكشف موعد عودة الخدمات بعد حريق سنترال رمسيس

الذهب

300 جنيه تراجع.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم الإثنين

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون المهن الطبية

احمد موسي

التكييف.. أحمد موسى يكشف سبب حريق سنترال رمسيس

مها الصغير تعتذر بعد اتهامها بسرقة الأعمال الفنية :انا غلطت و زعلانة من نفسي

مها الصغير تعتذر بعد اتهامها بسرقة الأعمال الفنية: أنا غلطت و زعلانة من نفسي

حريق سنترال رمسيس

اللقطات الأولى من حريق مبنى سنترال رمسيس في القاهرة .. شاهد

تامر أمين

حريق سنترال رمسيس | تامر أمين: "واحد صحبي ممسوك في مطعم شهير بسبب توقف الفيزا"

ترشيحاتنا

الإعلامية رانيا هاشم

إكسترا نيوز تُطلق برنامج "البعد الرابع" مع الإعلامية رانيا هاشم

الفنانة الدنماركية ليزا لاك نيلسن

جالي 6 آلأف تعليق واعتذار| أول تعليق للفنانة الدنماركية بعد أزمة مها الصغير

عمرو أديب

خدمات أساسية توقفت.. عمرو أديب: سنترال رمسيس عصب قطاع الاتصالات

بالصور

أحلى من المحلات.. اعرفي طريقة عمل وافل براونيز الشوكولاتة| أفكار متنوعة للتقديم

وافل الشيكولاتة بالفراولة
وافل الشيكولاتة بالفراولة
وافل الشيكولاتة بالفراولة

ملحمة وطنية| شاهد.. سيارات الحماية المدنية تحاصر سنترال رمسيس من كل الجوانب

حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس

بربي 3 أطفال واحتاج شراء منزل.. ضحية مها الصغير الثالثة تخرج عن صمتها

كارولين ويندلين - مها الصغير
كارولين ويندلين - مها الصغير
كارولين ويندلين - مها الصغير

حريق سنترال رمسيس .. محاولات لمحاصرة النيران باستخدام السلالم الهيدروليكية | صور

حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس

فيديو

لمس شعر المرأة الأجنبية حرام

لمس شعر الفنانات حرام.. أشهر مصفف شعر يكشف كواليس قرارا الاعتزال

حريق سنترال رمسيس

ملحمة وطنية| شاهد.. سيارات الحماية المدنية تحاصر سنترال رمسيس من كل الجوانب

الواقعة

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على صاحب صيدلية بسلاح أبيض| فيديو

الفريق أحمد خليفة - رئيس الأركان

رئيس الأركان يتفقد معهد ضباط الصف المعلمين ويلتقى بأعضاء هيئة التدريس والطلبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التربية على مواجهة الأزمات

المزيد