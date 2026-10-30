مصرع مسن وإصابة 3 أشخاص.. التحقيق في نشوب حريق كسارة بلاستيك بطوخ

قررت جهات التحقيق انتداب المعمل الجنائي لفحص موقع حريق كسارة البلاستيك بعزبة عمر التابعة لقرية كفر علوان بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، وبيان أسباب نشوب الحريق وملابساته، كما أمرت بتشكيل لجنة فنية لمعاينة موقع الحادث وحصر الخسائر والتلفيات الناجمة عنه.



وكان الحريق قد أسفر عن وفاة مسن يبلغ من العمر 66 عامًا، متأثرًا بإصابته بحالة اختناق نتيجة تصاعد الأدخنة الكثيفة، وإصابة 3 أشخاص آخرين بحالات اختناق، جرى نقلهم إلى مستشفى طوخ لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية قد دفعت بـ7 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها، ومنع امتدادها إلى المباني والمنشآت المجاورة، فيما فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا بمحيط الموقع لتأمين المنطقة وتسهيل أعمال الإطفاء.



وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا بنشوب حريق داخل كسارة بلاستيك بعزبة عمر في نطاق مركز طوخ، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم التعامل مع الحريق ونقل المصابين، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.