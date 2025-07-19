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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي لتنظيم الاتصالات يُقر تعويضات إضافية لعملاء الإنترنت الثابت مسبق الدفع

جهاز الاتصالات
جهاز الاتصالات
أحمد عبد القوى

في إطار استكمال الإجراءات التي يتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، لمتابعة تأثير الحريق الذي نشب في سنترال رمسيس، والحرص على التخفيف من تبعات تأثر خدمات الإنترنت الثابت وضمان الحفاظ على حقوق المستخدمين، أقر الجهاز تعويضًا إضافيًا لمستخدمي خدمات الإنترنت الثابت المتأثرين وألزم الشركات مقدمي الخدمة بتنفيذه.

وقد تم إقرار تعويض عملاء الإنترنت الثابت مسبقي الدفع بنسبة ٥٠٪؜ من الباقة الأساسية تُضاف كباقة مجانية إضافية، كما تقرر منح خصم بنسبة ٣٠٪ من قيمة الفاتورة الشهرية لعملاء الفاتورة، وذلك تعويضًا عن فترة تأثر الخدمة.

ويؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على استمراره في مراقبة جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، والتنسيق الدائم مع الشركات لضمان استمرارية الخدمات وعدم تكرار مثل هذه الأعطال، بما يضمن حماية حقوق المستخدمين وتحقيق أعلى درجات رضاهم.

جهاز اتصال اتصالات

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