قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دا بالذات ممنوع عني| أول تعليق من لطفي لبيب بعد خروجه من المستشفى .. خاص
آرسنال يخطف نوني مادويكي من تشيلسي مقابل 50 مليون جنيه.. وأرتيتا يعلق
شوقي علام يحدد ضوابط وآداب الطريق: غض البصر أصبح له صورتان
مدريد تختنق تحت سحابة نار: حريق هائل يلتهم آلاف الهكتارات ويحوّل السماء إلى رماد | تقرير
موعد تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 .. تعرف عليه
القرآن الكريم ليس علاجا.. رد قاسٍ من الشيخ عمرو الليثي على استشاري نفسي
الزمالك يفوز على رع بهدف نظيف وديا
اتحاد بشبابها يستعرض أفكاره البناءة لخدمة مصر في ضيافة القومي للمرأة | صور
مانشستر يونايتد يدفع 65 مليون إسترليني لضم الكاميروني بريان مبومو
العلاج بـ بول الإبل والرقية الشرعية .. أحمد كريمة يعلن مفاجأة
أزمة السويداء السورية | نزوح 79 ألف شخص .. وانهيار خدمات الكهرباء والماء والوقود
ChatGPT Agent: مساعدك الذكي ينفذ المهام نيابة عنك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شارك الإنترنت من هاتفك للكمبيوتر بخطوات بسيطة .. تعرف عليها

الإنترنت
الإنترنت
احمد الشريف

في ظل انقطاع الإنترنت أو الحاجة إلى اتصال طارئ، يمكن الاعتماد على هاتفك الذكي لتوفير اتصال الإنترنت لجهاز الكمبيوتر، سواء عبر الواي فاي أو كابل USB أو البلوتوث. 

تستعرض هذه الخطوات الطرق الرسمية المعتمدة لمشاركة الإنترنت، وذلك بالاعتماد على مصادر موثوقة مثل Google Support، Apple Support، وSamsung.

مشاركة الإنترنت عبر نقطة الاتصال المحمولة (Hotspot)

تُعد ميزة "نقطة الاتصال" الطريقة الأسرع لمشاركة الإنترنت من الهاتف إلى الكمبيوتر. بالنسبة لهواتف Android، يمكن تفعيل الميزة عبر الدخول إلى "الإعدادات" ثم "الاتصالات" أو "الشبكة والإنترنت"، ثم اختيار "نقطة الاتصال والتوصيل" أو "Hotspot & tethering"، وتفعيل "نقطة الاتصال المحمولة". يمكن تعديل اسم الشبكة وكلمة المرور لضمان الحماية.

أما مستخدمو أجهزة iPhone، فعليهم التوجه إلى "الإعدادات" ثم "نقطة الاتصال الشخصية" أو "Personal Hotspot"، وتفعيل خيار "السماح للآخرين بالانضمام" أو "Allow Others to Join"، مع إمكانية تخصيص كلمة مرور الاتصال.

بعد التفعيل، يجب على المستخدم فتح إعدادات الواي فاي في جهاز الكمبيوتر واختيار اسم الشبكة الظاهر ضمن الشبكات المتاحة، ثم إدخال كلمة المرور.

مشاركة الإنترنت باستخدام كابل USB

لمستخدمي Android، تتيح معظم الأجهزة إمكانية مشاركة الإنترنت من خلال كابل USB. بعد توصيل الهاتف بالكمبيوتر، يجب التوجه إلى "الإعدادات" ثم "الاتصالات"، ومن ثم "نقطة الاتصال والتوصيل"، وتفعيل "مشاركة الإنترنت عبر USB". سيقوم الكمبيوتر تلقائيًا باكتشاف الاتصال كمصدر للإنترنت، دون الحاجة إلى تثبيت أي برامج خارجية في أغلب الحالات.

أما بالنسبة لأجهزة iPhone، يتطلب الأمر توصيل الهاتف بكابل Lightning بالكمبيوتر وتفعيل "نقطة الاتصال الشخصية". على نظام macOS، يتم مشاركة الاتصال تلقائيًا، بينما قد يتطلب نظام Windows تثبيت iTunes للتعرف على الجهاز وتمكين مشاركة الإنترنت عبر USB.

مشاركة الإنترنت عبر البلوتوث

تُعد هذه الطريقة أقل شيوعًا لكنها فعالة في بعض الحالات. على أجهزة Android، يجب تفعيل البلوتوث ثم الذهاب إلى "نقطة الاتصال والتوصيل" وتفعيل خيار "مشاركة الإنترنت عبر البلوتوث". بعدها يتم إقران الهاتف بالكمبيوتر وتفعيل الاتصال من إعدادات الشبكة.

أما على iPhone، يجب تفعيل "نقطة الاتصال الشخصية" و"البلوتوث"، ثم إقران الجهاز بالكمبيوتر وتفعيل الاتصال يدويًا.

تنبيهات هامة

تشير Google وApple إلى أن مشاركة الإنترنت قد تستهلك باقة البيانات بسرعة، لذلك يُنصح بتتبع الاستخدام وتجنّب التحديثات التلقائية أو تشغيل الفيديوهات بجودة عالية أثناء الاتصال عبر Hotspot.

الإنترنت USB Apple

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدير عبد الرازق

هدير عبد الرازق تثير الجدل بفيديو تتعرض فيه للسحل والضرب

أسعار السجائر الجديدة

أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة اليوم

هدير عبد الرازق

فيديو صادم يجدّد أزمة مثيرة في حياة هدير عبد الرازق | سحل واستغاثة وتدخّل أمني عاجل

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على صدى البلد مجاناً ..سجل الآن

هدير عبد الرازق

علقة موت لـ هدير عبد الرازق داخل شقة سكنية مجهولة.. تفاصيل مثيرة

الأرصاد الجوية

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو اليوم .. فيديو

72 ساعة راحة.. موعد إجازة 23 يوليو بعد ترحيلها رسميًا ومفاجأة للقطاع الخاص

72 ساعة راحة.. موعد إجازة 23 يوليو بعد ترحيلها رسميًا ومفاجأة للقطاع الخاص

الإيجار القديم

بعد فض مجلس النواب.. متى يتم تطبيق قانون الإيجار القديم رسميا؟

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

كلية تربية حلوان تحصد المركز الأول في المشروع القومي لمحو الأمية

موقع صدى البلد ينعى والدة الكاتب الصحفي علي السيد

موقع صدى البلد ينعى والدة الكاتب الصحفي علي السيد

الهلال الاحمر

فرق استجابة الطوارئ تتوجه إلى موقع انهيار عقاري شبرا ومصر القديمة

بالصور

كاجوال لافت.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

فستان لافت.. هاجر أحمد تخطف الأنظار بجمالها

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

بروفات حسام حبيب الأخيرة قبل حفل أحاسيس في جدة.. صور

حسام حبيب
حسام حبيب
حسام حبيب

شاهد.. أحدث سيارة من لكزس بميزات تدليك ومساج فاخرة

لكزس
لكزس
لكزس

فيديو

هالة صدقي

الموضوع تافه.. هالة صدقي ترد على المسيئين لها وتبعث برسالة للصحفيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد