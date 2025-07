شارك الإنترنت من هاتفك للكمبيوتر بخطوات بسيطة .. تعرف عليها

في ظل انقطاع الإنترنت أو الحاجة إلى اتصال طارئ، يمكن الاعتماد على هاتفك الذكي لتوفير اتصال الإنترنت لجهاز الكمبيوتر، سواء عبر الواي فاي أو كابل USB أو البلوتوث.

تستعرض هذه الخطوات الطرق الرسمية المعتمدة لمشاركة الإنترنت، وذلك بالاعتماد على مصادر موثوقة مثل Google Support، Apple Support، وSamsung.

مشاركة الإنترنت عبر نقطة الاتصال المحمولة (Hotspot)

تُعد ميزة "نقطة الاتصال" الطريقة الأسرع لمشاركة الإنترنت من الهاتف إلى الكمبيوتر. بالنسبة لهواتف Android، يمكن تفعيل الميزة عبر الدخول إلى "الإعدادات" ثم "الاتصالات" أو "الشبكة والإنترنت"، ثم اختيار "نقطة الاتصال والتوصيل" أو "Hotspot & tethering"، وتفعيل "نقطة الاتصال المحمولة". يمكن تعديل اسم الشبكة وكلمة المرور لضمان الحماية.

أما مستخدمو أجهزة iPhone، فعليهم التوجه إلى "الإعدادات" ثم "نقطة الاتصال الشخصية" أو "Personal Hotspot"، وتفعيل خيار "السماح للآخرين بالانضمام" أو "Allow Others to Join"، مع إمكانية تخصيص كلمة مرور الاتصال.

بعد التفعيل، يجب على المستخدم فتح إعدادات الواي فاي في جهاز الكمبيوتر واختيار اسم الشبكة الظاهر ضمن الشبكات المتاحة، ثم إدخال كلمة المرور.

مشاركة الإنترنت باستخدام كابل USB

لمستخدمي Android، تتيح معظم الأجهزة إمكانية مشاركة الإنترنت من خلال كابل USB. بعد توصيل الهاتف بالكمبيوتر، يجب التوجه إلى "الإعدادات" ثم "الاتصالات"، ومن ثم "نقطة الاتصال والتوصيل"، وتفعيل "مشاركة الإنترنت عبر USB". سيقوم الكمبيوتر تلقائيًا باكتشاف الاتصال كمصدر للإنترنت، دون الحاجة إلى تثبيت أي برامج خارجية في أغلب الحالات.

أما بالنسبة لأجهزة iPhone، يتطلب الأمر توصيل الهاتف بكابل Lightning بالكمبيوتر وتفعيل "نقطة الاتصال الشخصية". على نظام macOS، يتم مشاركة الاتصال تلقائيًا، بينما قد يتطلب نظام Windows تثبيت iTunes للتعرف على الجهاز وتمكين مشاركة الإنترنت عبر USB.

مشاركة الإنترنت عبر البلوتوث

تُعد هذه الطريقة أقل شيوعًا لكنها فعالة في بعض الحالات. على أجهزة Android، يجب تفعيل البلوتوث ثم الذهاب إلى "نقطة الاتصال والتوصيل" وتفعيل خيار "مشاركة الإنترنت عبر البلوتوث". بعدها يتم إقران الهاتف بالكمبيوتر وتفعيل الاتصال من إعدادات الشبكة.

أما على iPhone، يجب تفعيل "نقطة الاتصال الشخصية" و"البلوتوث"، ثم إقران الجهاز بالكمبيوتر وتفعيل الاتصال يدويًا.

تنبيهات هامة

تشير Google وApple إلى أن مشاركة الإنترنت قد تستهلك باقة البيانات بسرعة، لذلك يُنصح بتتبع الاستخدام وتجنّب التحديثات التلقائية أو تشغيل الفيديوهات بجودة عالية أثناء الاتصال عبر Hotspot.