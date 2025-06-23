قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عرض قاتلة أبنائها الثلاثة بالشروق على الطب النفسي وتحليل المخدرات
مفاجأة للموظفين بإجازة رأس السنة الهجرية و 30 يونيو
البنك المركزي: 29.4 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 10 شهور
شبورة مائية وارتفاع نسب الرطوبة.. حالة الطقس المتوقعة حتى نهاية الأسبوع
طالب ثانوي يغش بمساعدة شقيقيه عبر سماعة «بلوتوث».. مفاجآت تكشفها التحقيقات
الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة مخالفة ضوابط البحوث الطبية
نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس جميع المحافظات .. رابط مباشر ومجاني
مجموعة الأهلي.. إنتر ميامي في اختبار صعب ضد بالميراس بمونديال الأندية
لو مستأجر شوف هتدفع كام بقانون الإيجار القديم 2025
«جيل ألفا».. بدء تنفيذ مشروع قومي لرياض الأطفال بقيادة صندوق تطوير التعليم
تحرش بسيدة وسرق هاتفها.. قرار قضائي ضد سائق ميكروباص بمدينة نصر
واشنطن تحذر من إغلاق هرمز: أزمة اقتصادية كبرى تلوح في الأفق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

سرقة سيارات فاخرة قيمتها بـ125 مليون جنيه وعرضها على الإنترنت

سرقة سيارات فاخرة
سرقة سيارات فاخرة

في واقعة تكشف الوجه المظلم لعالم تأجير السيارات الفاخرة، أعلنت السلطات في ولاية أريزونا عن تفكيك عصابة إجرامية دولية استخدمت منصة Turo لتأجير سيارات مسروقة، بعضها فاره للغاية. 

وتمكنت الشرطة من استعادة 29 مركبة تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 2.5 مليون دولار، مما أثار صدمة واسعة بين مستخدمي المنصة، خاصة في منطقة فينيكس.

من إيجارات فاخرة إلى جرائم خفية

بدأت العملية التي أطلقتها الشرطة تحت اسم “التبديل المتصاعد” بعد ملاحظة عدد من البلاغات المتكررة بشأن سيارات فاخرة اختفت بعد وقت قصير من تأجيرها. 

وبعد تنفيذ سلسلة من أوامر التفتيش، عثرت الشرطة على أكثر من عشرين سيارة في مواقع متعددة، بعضها تم تعديل رقم تعريف المركبة (VIN) الخاص به، في محاولة لإخفاء أصلها الحقيقي.

المثير في الأمر أن السيارات المسروقة لم تخف أو تباع في السوق السوداء كما هو معتاد، بل تم عرضها للإيجار على منصة Turo بعد أيام فقط من سرقتها. 

وتشير التحقيقات إلى أن العصابة اعتمدت على هذا الأسلوب لجني أرباح سريعة مع تقليل فرص اكتشافها. وكان العملاء الذين استأجروا هذه السيارات يجهلون تمامًا أن مركباتهم هي في الأصل مسروقة.

من بين السيارات المستردة في العملية، تبرز أسماء مثل شيفروليه كورفيت، رولز رويس جوست، أستون مارتن DBX، ومرسيدس G-Class. 

وبحسب المحققين، فإن بعض هذه السيارات كانت تُعرض على Turo بأسعار جذابة، مما جعلها خيارًا مغريًا للباحثين عن تجربة قيادة فاخرة بأسعار معقولة.

شبكة دولية و3 متهمين خلف القضبان

أسفرت العملية عن توقيف 3 أفراد لهم صلات دولية بشبكات سرقة السيارات، ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد مدى تورط أطراف أخرى. 

وتشير السلطات إلى أن العملية كانت منظمة بدقة، وتشمل أكثر من ولاية وربما تتجاوز حدود الولايات المتحدة الأمريكية.

تسلط هذه الحادثة الضوء على ثغرات خطيرة في أنظمة مشاركة وتأجير السيارات الرقمية، وتبرز الحاجة إلى مزيد من الرقابة والتحقق من مصادر المركبات المعروضة. 

كما تدعو المستخدمين إلى توخي الحذر، خصوصًا عند استئجار سيارات باهظة الثمن بأسعار مغرية جدًا.

سرقة سيارات سيارات فاخرة أسعار السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات غدًا والأرصاد تحذر

ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات غدًا والأرصاد تحذر

400 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب يشتعل مجددًا وعيار 21 يتجاوز التوقعات

400 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب يشتعل مجددًا وعيار 21 يتجاوز التوقعات

محمد شاهين

محمد شاهين لزوجته: حسبنا الله في أي شخص يقول كلام مش حقيقي

نجوم الأهلي

هجوم السماسرة على معسكر الأهلي.. 5 لاعبين مطلوبون في أوروبا

أسعار الدواجن

نزلت تاني.. انخفاض قوي في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر الذهب الآن عيار 21 في محلات الصاغة بدون مصنعية 23 يونيو 2025

سعر الذهب الآن عيار 21 في محلات الصاغة بدون مصنعية 23 يونيو 2025

المثلوثي

انظروا كيف تعامل الأهلي مع معلول.. وكيل المثلوثي يوجه رسالة لإدارة الزمالك

عملة مصرية

استعدادات مكثفة لموعد صرف معاشات يوليو | اعرف قيمة الزيادة كام

ترشيحاتنا

المخابز

8 أطنان دقيق.. حملات مكبرة على المخابز المخالفة بالمحافظات

متهم

القبض على شخص يدير كيانًا تعليميًا وهميًا بالقليوبية

الملصق الالكترونى

خلال 24 ساعة.. تحرير 932 مخالفة ملصق إلكتروني

بالصور

سرقة سيارات فاخرة قيمتها بـ125 مليون جنيه وعرضها على الإنترنت

سرقة سيارات فاخرة
سرقة سيارات فاخرة
سرقة سيارات فاخرة

فولكس فاجن تتفوق على تسلا بسيارة روبوتاكسي خارقة

فولكس فاجن الكهربائية
فولكس فاجن الكهربائية
فولكس فاجن الكهربائية

السبب صادم.. تحذيرات من تريند الكركم بالسوشيال ميديا

تريند الكركم
تريند الكركم
تريند الكركم

فيديو

سامو زين

سامو زين يكشف تفاصيل طرحه ميني ألبوم خلال الفترة المقبلة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ثورة 30 يونيو .. انتفاضة شعب أنقذت الوطن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. الأسوأ لم يأتِ بعد

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: هل اتفقت أمريكا مع إيران على نتنياهو بعد أن أصبح عبئًا عليها !؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. الملاذ الآمن في زمن التحديات الجيوسياسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قصف تل أبيب

المزيد