بمزايا ثورية تقلب الموازين.. إطلاق النسخة التجريبية من تحديثي iOS 18.6 وiPadOS 18.6

أطلقت شركة Apple خلال الساعات الماضية النسخة التجريبية الثالثة من تحديثي iOS 18.6 وiPadOS 18.6 القادمين لمختبري الإصدارات التجريبية العامة، وذلك بعد يوم واحد فقط من توفير Apple للنسخ التجريبية للمطورين. كما أصدرت Apple نسخة تجريبية ثالثة من macOS Sequoia 15.6 ونسخة تجريبية جديدة من watchOS 11.6.

تحديث iOS 18

يمكن للمختبرين الذين سجلوا للحصول على التحديثات التجريبية عبر موقع Apple التجريبي تحميل iOS 18.6 وiPadOS 18.6 من تطبيق الإعدادات على جهاز متوافق، وذلك بالذهاب إلى عام ثم تحديث البرنامج و يمكن تنزيل تحديث Mac من تطبيق إعدادات النظام.

لم تُكتشف أي ميزات جديدة في الإصدارات التجريبية للمطورين حتى الآن، لكن تحديث iOS 18.6 سيُضيف تغييرات إضافية إلى متجر التطبيقات في الاتحاد الأوروبي و بالإضافة إلى ذلك، يُرجّح أن تُركز التحديثات على تغييرات طفيفة وإصلاحات للأخطاء. لم يُعثر على أي ميزات جديدة في نظام macOS Sequoia‌ 15.6 أيضًا.

تُجري Apple أيضًا اختبارات تجريبية على iOS 26 و iPadOS 26 وmacOS Tahoe. مع أن الإصدارات التجريبية مقتصرة على المطورين حاليًا، ستتوفر نسخة تجريبية عامة قريبًا.