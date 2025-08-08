160 الف جنيه شهرياً.. وظائف خالية بالإمارات لتلك الفئات

يبحث المواطنون عن فرص العمل الخالية التي أعلنتها وزارة العمل من خلال فتح تلقي طلبات التقديم على 103 فرص عمل جديدة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وظائف

وتاتي فرص العمل برواتب مجزية تبدأ من 1500 درهم وتصل إلى 12 ألف درهم شهريا، بما يعادل نحو 20 ألف إلى 160 ألف جنيه مصري تقريبا، وذلك حسب التخصص ومستوى الخبرة.

وأكدت الوزارة أن التقديم متاح لمدة 10 أيام فقط، اعتبارا من أمس، ويشترط إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF على البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

ويأتي هذا الإعلان في إطار حرص الوزارة على فتح أسواق عمل خارجية جديدة أمام العمالة، من خلال التنسيق بين الإدارة العامة للتشغيل والإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، بما يعزز من فرص الشباب في الحصول على وظائف دولية تحقق دخلا مجزيا واستقرارا مهنيا.

وتاتي الوظائف المتاحة تتنوع بين التخصصات الهندسية والفنية، وتشمل:

مهندس تخطيط أول (عدد 2): يشترط خبرة لا تقل عن 8 سنوات، والراتب يتراوح من 8000 إلى 12000 درهم شهريا، شامل السكن والمواصلات



مهندس كميات (Q.S) (عدد 2): بخبرة 5 سنوات، براتب يتراوح بين 8000 و12000 درهم، شامل السكن والمواصلات



مهندس جودة (QA/QC) (عدد 2): بخبرة لا تقل عن 5 سنوات، وبراتب يبدأ من 8000 ويصل إلى 12000 درهم، مع توفير السكن والمواصلات



مهندس موقع “فيت أوت” (عدد 2): يشترط خبرة 4 سنوات، والراتب بين 8000 و12000 درهم، شامل السكن والمواصلات



فني تبريد (عدد 6): بخبرة 4 سنوات، وبراتب من 1500 إلى 1800 درهم، مع توفير السكن والمواصلات



فني كهرباء “تشغيل وصيانة” (عدد 10): بخبرة 4 سنوات، والراتب يبدأ من 1500 ويصل إلى 1800 درهم، شامل السكن والمواصلات



نجار مسلح (عدد 10): بخبرة لا تقل عن 4 سنوات، وبراتب يتراوح من 1500 إلى 1800 درهم، مع توفير السكن والمواصلات

وأوضحت الوزارة أن الشركة الإماراتية المتقدمة بالعروض تتحمل كامل تكاليف الاستقدام، بالإضافة إلى توفير التأمين الطبي، والإقامة، والالتزام بساعات العمل اليومية المحددة بـ8 ساعات، وذلك طبقا لقوانين العمل المعمول بها داخل دولة الإمارات.

الذكاء الاصطناعي يطرد البشر من وظائفهم.. ما هي الوظائف المهددة؟ لمواكبة متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل.. 6 برامج دراسية متميزة بالإنجليزية في زراعة بنها|صور مطلوب مدير.. 3 وظائف خالية في وزارة الإسكان| الشروط وطريقة التقديم الوادي الجديد تعلن عن وظيفة مدير فرع مكتبة مصر العامة.. اعرف الشروط الزراعيين: ربط المؤهلات بإحتياجات الوظائف وفق سوق العمل غلق باب التقديم لوظيفة "معلم متدرب" في المدارس المصرية اليابانية ..قريباً قائمة بأكثر 10 وظائف عرضة للاستبدال بالذكاء الاصطناعي إتاحة الاستعلام عن نتيجة اختبارات شغل وظائف تابعة لوزارة النقل الزيادة حسب وظيفتك.. موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 برج العقرب .. حظك اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025: تغيير الوظيفة

ودعت وزارة العمل الراغبين في التقديم إلى سرعة إرسال السير الذاتية خلال فترة الإعلان المحددة، مشددة على أهمية الالتزام بالشروط الواردة لضمان فرصة القبول، ومؤكدة استمرارها في توفير فرص عمل خارجية متنوعة في مختلف التخصصات بالتعاون مع الشركات الكبرى في الدول العربية والخليجية.