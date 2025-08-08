قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بنك القاهرة يعلن عن وظائف شاغرة للشباب وحديثي التخرج
الصين تعرب عن قلقها البالغ إزاء الخطة الإسرائيلية لاحتلال مدينة غزة
معرفتش السنادي| سيد صادق يكشف عن أمنية حياته في آخر تصريح له.. خاص
خبراء الضرائب: 15 مليار جنيه عائد متوقع بعد تصديق السيسي على قانون الإيجار القديم
مصرع عنصر إجرامي بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط
بالأسماء.. صرف مستحقات أصحاب المعاشات التعاقدية العراقية الأسبوع المقبل
أصالة نصري تطرب جمهور مهرجان العلمين الجديدة وتتغزل في مصر| شاهد
حلم الطب والهندسة مضعش| الحدود الدنيا لكليات علمي بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025
الرئاسة الفلسطينية: التهجير جريمة تمثل استمرارا لسياسة الإبادة الجماعية
توجيه عاجل من الأطباء بعد وفاة دكتور أثناء الخدمة بالمنصورة
فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة.. يشفع لك يوم القيامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

160 الف جنيه شهرياً.. وظائف خالية بالإمارات لتلك الفئات

وظائف
وظائف
محمد غالي

يبحث المواطنون عن فرص العمل الخالية التي أعلنتها وزارة العمل من خلال فتح تلقي طلبات التقديم على 103 فرص عمل جديدة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وظائف

وتاتي فرص العمل برواتب مجزية تبدأ من 1500 درهم وتصل إلى 12 ألف درهم شهريا، بما يعادل نحو 20 ألف إلى 160 ألف جنيه مصري تقريبا، وذلك حسب التخصص ومستوى الخبرة.

وأكدت الوزارة أن التقديم متاح لمدة 10 أيام فقط، اعتبارا من أمس، ويشترط إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF على البريد الإلكتروني التالي:
[email protected]

ويأتي هذا الإعلان في إطار حرص الوزارة على فتح أسواق عمل خارجية جديدة أمام العمالة، من خلال التنسيق بين الإدارة العامة للتشغيل والإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، بما يعزز من فرص الشباب في الحصول على وظائف دولية تحقق دخلا مجزيا واستقرارا مهنيا.

وتاتي الوظائف المتاحة تتنوع بين التخصصات الهندسية والفنية، وتشمل:
مهندس تخطيط أول (عدد 2): يشترط خبرة لا تقل عن 8 سنوات، والراتب يتراوح من 8000 إلى 12000 درهم شهريا، شامل السكن والمواصلات


مهندس كميات (Q.S) (عدد 2): بخبرة 5 سنوات، براتب يتراوح بين 8000 و12000 درهم، شامل السكن والمواصلات


مهندس جودة (QA/QC) (عدد 2): بخبرة لا تقل عن 5 سنوات، وبراتب يبدأ من 8000 ويصل إلى 12000 درهم، مع توفير السكن والمواصلات
 

مهندس موقع “فيت أوت” (عدد 2): يشترط خبرة 4 سنوات، والراتب بين 8000 و12000 درهم، شامل السكن والمواصلات
 

فني تبريد (عدد 6): بخبرة 4 سنوات، وبراتب من 1500 إلى 1800 درهم، مع توفير السكن والمواصلات
 

فني كهرباء “تشغيل وصيانة” (عدد 10): بخبرة 4 سنوات، والراتب يبدأ من 1500 ويصل إلى 1800 درهم، شامل السكن والمواصلات
 

نجار مسلح (عدد 10): بخبرة لا تقل عن 4 سنوات، وبراتب يتراوح من 1500 إلى 1800 درهم، مع توفير السكن والمواصلات

وأوضحت الوزارة أن الشركة الإماراتية المتقدمة بالعروض تتحمل كامل تكاليف الاستقدام، بالإضافة إلى توفير التأمين الطبي، والإقامة، والالتزام بساعات العمل اليومية المحددة بـ8 ساعات، وذلك طبقا لقوانين العمل المعمول بها داخل دولة الإمارات.

ودعت وزارة العمل الراغبين في التقديم إلى سرعة إرسال السير الذاتية خلال فترة الإعلان المحددة، مشددة على أهمية الالتزام بالشروط الواردة لضمان فرصة القبول، ومؤكدة استمرارها في توفير فرص عمل خارجية متنوعة في مختلف التخصصات بالتعاون مع الشركات الكبرى في الدول العربية والخليجية.

وظائف وظايف الإمارات شغل بالإمارات الإمارات فرص عمل الإمارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال الامارات

زلزالان يضربان الإمارات خلال يومين.. صدفة جيولوجية أم بداية لنشاط زلزالي مروع | تقرير

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 8 أغسطس

مدام و سوزي و شاكر محظور

كسبوا ملايين من لايفات تيك توك .. يعني إيه غسيل أموال وكيف يتم مع البلوجرز؟

مرتبات

تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد

الإيجار القديم

شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنون بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم

فرح حفل زفاف شاب السرطان

زواج بقرار جمهوري.. الرئيس يرسل بوكيه ورد لشاب تعافي من السرطان في حفل زفافه

الطقس في مصر

آخر يوم في استقرار الطقس.. موجة حارة جديدة قادمة تضرب البلاد

سيراميكا كليوباترا

صفقات الأهلي تزين تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري

ترشيحاتنا

افتتاح معرض المستلزمات المدرسية بمحافظة السويس

بالتقسيط.. توفير المستلزمات المدرسية لأبناء العاملين بالبترول في السويس

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار

تعاون مصري صيني

لمواجهة التغيرات المناخية.. مصر والصين تبحثان إنتاج محاصيل مقاومة للجفاف والملوحة

بالصور

أصالة نصري تطرب جمهور مهرجان العلمين الجديدة وتتغزل في مصر| شاهد

حفل أصالة نصري
حفل أصالة نصري
حفل أصالة نصري

مجوهرات لافتة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

الدكتورة يومي تتألق بـ 3 إطلالات مبهرة في حفل زفافها| شاهد

الدكتوره يومي
الدكتوره يومي
الدكتوره يومي

بلون التفاح.. شاهد سيارة بوجاتي W16 الخارقة الجديدة

بوجاتي
بوجاتي
بوجاتي

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

الوصول لأعلى درجات الجاهزية.. وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية

البلوجر موكا موكا

غير الفيديوهات الخادشة.. كشف الأسرار في منزل البلوجر موكا موكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد