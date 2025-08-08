قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيفية دفع فاتورة عداد المياه أونلاين 2025

كيفية دفع فاتورة عداد المياه
كيفية دفع فاتورة عداد المياه
محمد غالي

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي جهودها لتقديم خدمات إلكترونية ميسرة للمواطنين، حيث تتيح إمكانية الاستعلام عن فواتير المياه وسدادها أونلاين بسهولة، وذلك من خلال الموقع الرسمي أو عبر تطبيقات الهاتف المحمول، بما يضمن توفير الوقت والجهد.

كيفية دفع فاتورة عداد المياه أونلاين 2025

ويبحث الكثير من المواطنين في عام 2025 عن طريقة دفع فاتورة عداد المياه عبر الإنترنت، تجنبا لتراكم الفواتير أو انقطاع الخدمة، وقد وفرت الشركة القابضة للمياه حلولا رقمية متكاملة لتيسير هذه العملية.

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد

يمكن للمواطنين معرفة قيمة فاتورة المياه الشهرية من خلال رقم العداد المكون من 15 رقما، وذلك باتباع الخطوات التالية:
الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي التابعة للمنطقة السكنية.
إدخال رقم العداد في الخانة المخصصة له.
الضغط على زر “بحث”.
تظهر الفاتورة متضمنة جميع البيانات الخاصة بالاستهلاك والمبلغ المستحق.

مزايا تطبيق شركة المياه 125 لعام 2025

يعتبر تطبيق “125 HCWW” من أهم الأدوات الذكية التي توفرها الشركة القابضة لمياه الشرب، حيث يتيح للمستخدمين:
تلقي إشعارات عن مواعيد انقطاع المياه المخطط وغير المخطط له.
معرفة أخبار ومعلومات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
الحصول على نصائح لترشيد الاستهلاك والحفاظ على الشبكات.
إرسال مقترحات لتحسين الخدمة.
تقديم شكاوى مدعمة بصور وموقع جغرافي دقيق للواقعة.
سداد فواتير المياه إلكترونيا باستخدام بطاقات الدفع المختلفة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه عبر تطبيق “قراءتي”

يمكن الاستعلام عن الفاتورة من خلال تطبيق “قراءتي” باتباع ما يلي:
تحميل التطبيق من متجر Google Play أو App Store.
اختيار المنطقة التابع لها.
إدخال اسم المشترك كما هو مدون على الفاتورة.
الضغط على “بحث” لعرض تفاصيل الفاتورة.

فاتورة المياه

خدمات إلكترونية إضافية عبر الموبايل

يمكن للمواطنين من خلال تطبيق 125 أو التطبيقات المخصصة لكل شركة مياه الاستفادة من مجموعة من الخدمات تشمل:
الاستعلام عن الفواتير السابقة.
تقديم بلاغات فورية عن أعطال المياه أو مشكلات الصرف الصحي.
متابعة حالة الشكاوى المقدمة.
الحصول على إشعارات دورية حول معدلات الاستهلاك والنصائح الفنية.

