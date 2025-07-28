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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ادفع فاتورة المياه من البيت.. الخطوات والرابط

طريقة دفع فاتورة المياه
طريقة دفع فاتورة المياه
رشا عوني

يبحث الكثير عن طريقة دفع فاتورة المياه أونلاين من خلال إنستاباي أو المحفظة، حيث تتيح الشركة القابضة للمياه إمكانية سداد فاتورة المياه أونلاين بخطوات سهلة عبر الهاتف.

الاستعلام عن فاتورة المياه أونلاين

يمكن الاستعلام عن فاتورة المياه ودفعها أون لاين من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إليك الخطوات .. 

ادخل على موقع شركة المياه من هــنـــــا 

  • اختر قسم خدماتنا.
  • ثم اختر احسب فاتورتك بنفسك.
  • وحدد المحافظة.
  • ثم اختر المنطقة التابع لها.
  • حدد نوع النشاط المراد الاستعلام عن فاتورة المياه الخاصة به «منزلي- تجاري صناعي-.....»
  • أدخل القراءة الحالية.
  • أدخل القراءة السابقة.
  • بعد ذلك حدد حالة الصرف «مخدوم- غير مخدوم».
  • ثم اختر «عرض الفاتورة».
  • تظهر فاتورة المياه.
مياه أسيوط .. تعلن عن تفعيل خدمة
طريقة دفع فاتورة المياه أونلاين

طريقة دفع فاتورة المياة إنستاباي

-  افتح تطبيق إنستا باي وانتقل إلى الصفحة الرئيسية.
- فى هذه الخطوة اختر خيار دفع الفواتير.
- وفي هذه الخطوة حدد نوع الخدمة المراد سدادها (كهرباء، مياه، غاز، اتصالات، شحن).
- فى هذه الخطوة يتم اختيار اسم الشركة أو مقدم الخدمة التابع له.
- قم بادخال تفاصيل الفاتورة.
- اضغط على التالي لعرض مبلغ الفاتورة.
- فى هذه الخطوة لتأكيد السداد، أدخل الرقم السري الخاص بك (IPN PIN).
- ستتلقى إشعارًا بنتيجة الدفع مباشرة.

طريقة دفع فاتورة المياة بالمحفظة

. الدخول على تطبيق المحفظة على الموبايل.
2. اختيار «دفع فواتير» ثم «مرافق عامة»
3. تحديد «مياه الشرب».
4. إدخال رقم الحساب أو الكود.
5. تأكيد البيانات ومراجعة المبلغ المطلوب سداده.
6. إدخال الرقم السري وإتمام الدفع.

طريقة دفع فاتورة المياة فوري


1. الدخول على تطبيق «myFawry» أو التوجه لأقرب منفذ فوري.
2. اختيار «مياه الشرب» ثم الشركة التابعة لك.
3. إدخال رقم الحساب أو رقم العداد.
4. عرض الفاتورة وقيمتها.
5. الدفع باستخدام البطاقة البنكية أو الرصيد أو الكاش.
6. استلام إيصال أو رسالة تأكيد.

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