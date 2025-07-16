إنستاباي وفوري ومحفظة.. إزاي تدفع فاتورة المياه من الموبايل في دقيقة؟

يبحث المواطنون عن طريقة دفع فاتورة المياة أونلاين بعدة طرق مختلفة، دون الحاجة للذهاب إلى شركة المياه لدفع الفاتورة، حيث أصبح من السهل دفع فاتورة المياة من الموبايل سواء من انستاباي او عبر المحافظ المختلفة .

طريقة دفع فاتورة المياة فوري



1. الدخول على تطبيق «myFawry» أو التوجه لأقرب منفذ فوري.

2. اختيار «مياه الشرب» ثم الشركة التابعة لك.

3. إدخال رقم الحساب أو رقم العداد.

4. عرض الفاتورة وقيمتها.

5. الدفع باستخدام البطاقة البنكية أو الرصيد أو الكاش.

6. استلام إيصال أو رسالة تأكيد.

طريقة دفع فاتورة المياه بمحفظة فودافون

طريقة دفع فاتورة المياه بمحفظة اتصالات

طريقة دفع فاتورة المياه بمحافظة أورانج



1. الدخول على تطبيق المحفظة على الموبايل.

2. اختيار «دفع فواتير» ثم «مرافق عامة»

3. تحديد «مياه الشرب».

4. إدخال رقم الحساب أو الكود.

5. تأكيد البيانات ومراجعة المبلغ المطلوب سداده.

6. إدخال الرقم السري وإتمام الدفع.

فاتورة المياة

طريقة دفع فاتورة المياة إنستاباي

- افتح تطبيق إنستا باي وانتقل إلى الصفحة الرئيسية.

- فى هذه الخطوة اختر خيار دفع الفواتير.

- وفي هذه الخطوة حدد نوع الخدمة المراد سدادها (كهرباء، مياه، غاز، اتصالات، شحن).

- فى هذه الخطوة يتم اختيار اسم الشركة أو مقدم الخدمة التابع له.

- قم بادخال تفاصيل الفاتورة.

- اضغط على التالي لعرض مبلغ الفاتورة.

- فى هذه الخطوة لتأكيد السداد، أدخل الرقم السري الخاص بك (IPN PIN).

- ستتلقى إشعارًا بنتيجة الدفع مباشرة.

طريقة دفع فاتورة المياة اونلاين

دفع فاتورة المياه عبر تطبيق الشركة القابضة لمياه الشرب

توفر الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تطبيقًا رسميًا على الهواتف الذكية، يمكن من خلاله سداد الفواتير بسهولة، ويتيح عدة خدمات أخرى مثل تقديم الشكاوى وقراءة العداد.

خطوات دفع فاتورة المياه عبر تطبيق الشركة القابضة

1. تحميل تطبيق «قراءتي» أو عبر رقم «125» من متجر Google Play أو App Store.

2. تسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف أو الرقم القومي.

3. اختيار الشركة التابع لها (مثل: مياه القاهرة – مياه الجيزة – مياه الإسكندرية… إلخ).

4. إدخال رقم الحساب أو الكود الخاص بالفاتورة.

5. الاطلاع على قيمة الفاتورة.

6. اختيار طريقة الدفع (بطاقة بنكية – محفظة إلكترونية).

7. تأكيد عملية الدفع.