كيفية دفع فاتورة المياه عبر الموبايل 2025

يبحث عدد كبير من المواطنين عن طريقة دفع فواتير المياه عبر الهاتف المحمول، في ظل التوسع في تقديم الخدمات الحكومية بشكل رقمي، لتوفير الوقت والجهد، وتجنب تراكم الفواتير أو التعرض لفصل الخدمة أو إزالة العداد.

وفرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالتعاون مع عدد من شركات الدفع الإلكتروني، خدمات متعددة تتيح الاستعلام وسداد فواتير المياه بسهولة من خلال تطبيقات الهواتف المحمولة أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي.

تطبيق 125 لدفع فواتير المياه

يعد تطبيق “125-HCWW” من أبرز الوسائل الرقمية التي أتاحتها الشركة القابضة للمياه، حيث يمكن تحميله مجانا على أنظمة الأندرويد عبر Google Play، أو على أجهزة IOS من خلال App Store.

ويمكن للمستخدمين سداد فواتير الاستهلاك عبر التطبيق من خلال الخطوات التالية:

تحميل تطبيق 125-HCWW على الهاتف.

إنشاء حساب جديد بإدخال البيانات المطلوبة.

اختيار الشركة التابعة لها بحسب المنطقة الجغرافية.

إدخال رقم السداد الإلكتروني المطبوع على فاتورة المياه.

ظهور قيمة الفاتورة مع إمكانية السداد باستخدام بطاقات الائتمان أو وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة.

تطبيقات بديلة لدفع فواتير المياه

بجانب تطبيق 125، وفرت الشركة القابضة عدة طرق أخرى للسداد الإلكتروني، منها:

تطبيق فوري

تطبيق خالص

تطبيق أمان

تطبيق سهل (متاح فقط في القاهرة والإسكندرية)

الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي: يمكن الدخول عليه لسداد الفواتير باستخدام رقم العداد أو رقم السداد الإلكتروني.

الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد

يمكن للمواطنين الاستعلام عن قيمة فاتورة استهلاك المياه من خلال رقم العداد المكون من 14 رقما عبر الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لشركة المياه التابع لها المواطن حسب محل السكن.

إدخال رقم العداد في الخانة المخصصة.

الضغط على زر “بحث”.

تظهر الفاتورة مباشرة بكل تفاصيلها.

فاتورة المياه

تطبيق “قراءتي” للاستعلام عن الفواتير

كما أتاحت الشركة تطبيق “قراءتي” لتمكين المواطنين من متابعة قراءات عداداتهم بدقة، إلى جانب معرفة قيمة الفاتورة الشهرية. وتشمل خطوات استخدام التطبيق ما يلي:

تحميل التطبيق من متجر التطبيقات.

اختيار المنطقة التابع لها.

إدخال اسم المشترك كما هو مدون على الفاتورة.

الضغط على زر “بحث” لعرض تفاصيل الاستهلاك والفاتورة.

وتأتي هذه الخدمات الإلكترونية ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الأساسية دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقار الشركات.