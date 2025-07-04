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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان: أجهزة المدن الجديدة تواصل ضبط وإزالة وصلات المياه الخلسة

الإسكان
الإسكان
آية الجارحي

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نتائج حملات ضبط وإزالة وصلات المياه الخلسة وتحصيل المتأخرات بعددٍ من المدن الجديدة، والتي قامت بها أجهزة المدن الجديدة بالتعاون مع الشرطة، في إطار خطة ترشيد استهلاك المياه والطاقة.

وأكد وزير الإسكان، أهمية مواصلة جهود ترشيد استهلاك الطاقة والمياه بالمدن الجديدة، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتحقيق المستهدف، وذلك حفاظاً على موارد الدولة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدن الجديدة.

وفي هذا الإطار، قال المهندس أشرف السماليجي، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، إن لجنة الخلسة والعدادات بالجهاز شنت حملة على مخالفات المياه بمنطقة الاستثمار الزراعي في مدينة النوبارية الجديدة، أسفرت عن ضبط وصلات خلسة بالمخالفة للضوابط واللوائح المعتمدة، وعدادات مياه بها تلاعب.

وأضاف أنه تم على الفور تحرير محاضر بالمخالفات التي تم رصدها، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وذلك في إطار ترشيد استهلاك المياه ومنع صور التعدي والاستخدام غير القانوني لها.

وأعلنت المهندسة مروة حسين، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، استمرار الحملات التي تنفذها لجنة كشف وصلات المياه الخلسة بالتعاون مع شرطة التعمير وشرطة المرافق، حيث استهدفت الحملة الأخيرة عمارات بدر الدين بالحي السادس عشر، وأسفرت عن رصد وإزالة عدد من الوصلات غير القانونية (الخلسة)، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، كما تم فحص عدد من عدادات المياه وتحصيل المتأخرات من المخالفين.

وأكدت المهندسة مروة حسين، أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة لتقليل فاقد المياه، والحد من سرقات مياه الشرب، مشددة على أنه "لا تهاون مع أي محاولة للتعدي على شبكة المرافق"، وسيتم فرض غرامات مالية، إلى جانب وقف التعامل على الوحدات المخالفة داخل جهاز المدينة لحين سداد المستحقات.

وقامت لجنة الخلسة بجهاز مدينة بني سويف الجديدة بالتنسيق مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، بشن حملة مكبرة بمختلف أحياء المدينة أسفرت عن ضبط وفصل 16 وصلة خلسة مخالفة تستخدم المياه بدون عداد بمحال تجارية بمناطق امتداد مركز المدينة والاحياء، الأول والثالث والرابع بالمدينة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم ودفع متوسط الاستهلاك عن الفترة السابقة ودفع ثمن العدادات الجديدة وتركيبها.

وأكد المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس الجهاز، استمرار الحملات والمرور الدوري والمكثف لرصد وضبط وفصل جميع وصلات المياه المستخدمة عن طريق الخلسة وإزالة جميع التعديات على هذا المرفق الحيوي، وأهمية تحصيل المتأخرات المالية على العملاء أولًا بأول، حفاظًا على المال العام للدولة.

وأضاف المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، أنه تم شن حملة لضبط وصلات المياه الخلسة، ومعالجة العدادات المعطلة، وتحصيل المديونيات المتأخرة، بالتنسيق مع شرطة التعمير والمرافق.

 واستهدفت الحملة عددًا من المواقع الحيوية داخل المدينة، شملت: الحي الرابع، ومول الشباب، ومول البدري، ومول زمزم، ومول السيارات وعددا من القطع بالمنطقة الصناعية، وأسفرت عن ضبط 17 وصلة خلسة، و6 وصلات بدون عدادات، و5 عدادات معطلة، وقد تقرر استمرار الحملة لتشمل وحدات "دار مصر"، و"جنة مصر"، و "إسكيب مول".

المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد تقليل فاقد المياه

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