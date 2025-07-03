وزير الإسكان يتفقد موقف تنفيذ أبراج "الداون تاون" بمدينة العلمين الجديدة

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ بحيرات العلمين "داون تاون لاجون" ومشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، بهدف الوقوف على مستجدات التنفيذ وتذليل أي عقبات، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة "cscec" الصينية المنفذة للمشروع.

واطَّلع وزير الإسكان خلال الجولة على معدلات التنفيذ وجميع أعمال الواجهات للأبراج، ومكونات مشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، والذي تنفذه شركة "cscec" الصينية، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويشمل إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتضم البرج الأيقوني بارتفاع 250 متراً (68 دورا) بإجمالي مسطحات 465 ألف م2، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالي مسطحات 320 ألف م2.

وصعد وزير الإسكان إلى البرج الأيقونى وتفقد إحدى الوحدات السكنية بالبرج، ووجه بدفع العمل بالمشروع وتلافي اي ملاحظات.

كما تفقد وزير الإسكان، الأعمال الجاري تنفيذها لبحيرات العلمين "داون تاون لاجون"، والتي تتوسط أبراج الداون تاون، الجارى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، وتضم البحيرة 7 جزر، وتُحاط بممشى سياحى، وممرات دراجات وسيارات كهربائية، حيث أطلق الوزير إشارة البدء في الملء التجريبي للبحيرة والتي تعد أكبر بحيرة من بين ١١ بحيرة بالمشروع بمساحة ١٥ فدانا وذلك تمهيدا لأن تكون اول بحيرة يتم تشغيلها بشكل تجريبي بالمشروع لاختبار معداتها ومكوناتها والعزل الذي تم بها والأعمال الهندسية.

ووجه وزير الإسكان بالانتهاء من المشروع في الوقت المحدد له والذي سيرفع من قيمة الأراضي المحيطة، وسيعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل.