50 مليون دولار تفصل فيلم Lilo & Stitch عن تحقيق المليار

يواصل فيلم الرسوم المتحركة الشهير “Lilo & Stitch” رحلته الناجحة في شباك التذاكر العالمي، واقترب من تحقيق إنجاز تاريخي، مع بلوغه حاجز الـ950 مليون دولار من الإيرادات العالمية حتى الآن، ولم يتبقَّ له سوى 50 مليون دولار فقط لدخول نادي المليار، الذي يُعتبر معيارًا ذهبيًا لنجاح الأفلام السينمائية عالميًا.



يأتي هذا الإنجاز بعد إعادة إصدار الفيلم بنسخته الحية في عدد من دور العرض العالمية، بالإضافة إلى طرحه على منصات البث الرقمي، ما ساهم في تجدد اهتمام الجمهور بالقصة الأصلية التي أُطلقت لأول مرة في عام 2002، وحققت حينها نجاحًا نقديًا وجماهيريًا كبيرًا.



وتُعزى هذه الطفرة في الإيرادات إلى القاعدة الجماهيرية العريضة التي اكتسبها الفيلم على مرّ السنين، حيث اجتذب الجيل الجديد من المشاهدين بفضل طابعه العائلي ورسائله العاطفية المؤثرة حول الصداقة والانتماء والعائلة.



كما ساعدت حملات التسويق الحديثة من شركة ديزني، التي أعادت تسليط الضوء على شخصيتي “ليلو” و”ستيتش”، في دفع عجلة النجاح من جديد.



ويتوقع خبراء السينما أن يتمكن الفيلم من كسر حاجز المليار قريبا خاصة مع استمرار عرضه في عدد من الأسواق الآسيوية والأوروبية، إلى جانب العائدات الرقمية.



ويُعد الوصول لهذا الرقم بمثابة إنجاز نادر لفيلم رسوم متحركة كلاسيكي لم يُنتج حديثًا، مما يعكس قوة تأثيره المستمرة على مدار أكثر من 20 عامًا.

أعلنت شركة والت ديزني انطلاق تحضيرات الجزء الثاني من النسخة الحية لفيلم “Lilo & Stitch” الذي يعرض حاليا في السينمات العالمية.



الإعلان جاء عبر فيديو قصير نشرته صفحة ديزني الرسميّة على إنستجرام، يظهر فيه ستيتش يقود سيارة صغيرة ورديّة لوحة ترخيصها “2 FAST”، ويُشكّل بإطاراتها على الأرض عبارة “Lilo and Stitch 2”، في تلميح لطيف للمشروع الجديد .