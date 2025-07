بعد عام من حبسه.. تفاصيل وفاة مايكل مادسن

7/4/2025 1:13:34 AM

الجمعة 04/يوليو/2025 - 01:13 ص 7/4/2025 1:13:34 AM

تُوفي الممثل الأمريكي مايكل مادسن، المعروف بأدواره القوية في أفلام مثل Reservoir Dogs وKill Bill، في منزله بشاطئ ماليبو بكاليفورنيا، عن عمر 67 عامًا نتيجة توقف مفاجئ في القلب بعد أن عثر عليه فاقدا للوعي.



لم تُذكر أي تقارير صحفية عن أي مرض مزمن سابق في حياة مايكل مادسن أو إصابته بمضاعفات طبية قبل وفاته.



شارك مايكل مادسن في السنوات الأخيرة من حياته في مشاريع سينمائية مستقلة مثلResurrection Road، وكان يُحضّر كتابًا من مذكراته بعنوان “Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems”.

واجه مايكل مادسن عدة مشاكل قانونية في السنوات الأخيرة أبرزها تعرضه للاعتقال في فبراير 2022 بسبب التعدي على أحد الممتلكات، وقبض عليه أيضا في أغسطس 2024 بتهمة العنف الأسري ضد زوجته، ولكن تم الإفراج عنه بعد دفع كفالة قدرها 20,000 دولار.



كما عاش مايكل مادسن مأساة عائلية عندما انتحر نجله الأكبر، هدسون، في يناير 2022 عن عمر 26 سنة، وفي عام في 2024، تقدّم الأب بطلب الطلاق من زوجته ديآنا بعد زواج دام 28 عامًا.