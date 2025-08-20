قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزراعة: تكثيف الحملات على أسواق اللحوم والدواجن بالمحافظات
رئيس الوزراء يلتقي محافظ طوكيو لبحث مجالات التعاون المشترك
البث الإسرائيلية: الجيش يبدأ استدعاء 60 ألف جندي ضمن الاستعدادات لاحتلال غزة
رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025
هل أصحاب العقارات والرواتب الكبيرة عليهم زكاة مال؟.. في 3 حالات
محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا.. تفاصيل
آداب حلوان تعلن شروط القبول بأقسامها للعام الجامعي 2025/2026
الأرصاد تحذر: اضطراب في الملاحة البحرية وطقس شديد الحرارة جنوبا
أخويا وحبيبي.. عصام الحضري يواسي محمد الشناوي بعد وفاة والده
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء
رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد
بالصور

نيسان ليف.. أرخص سيارة كهربائية في أمريكا بالسعر

نيسان ليف
نيسان ليف
عزة عاطف

كشفت شركة نيسان رسميًا عن أسعار الجيل الجديد من سيارتها الكهربائية الشهيرة نيسان ليف 2026، مؤكدة استمرارها كخيار اقتصادي في سوق السيارات الكهربائية العالمية، خاصة في الولايات المتحدة.

نيسان ليف بأرخص سعر

اللافت في الطراز الجديد أن نيسان خفضت الأسعار مقارنة بالجيل السابق، مع الإبقاء على مواصفات محسنة. 

تطرح فئة SV+ الجديدة بسعر يبدأ من 34,230 دولارًا، أي أقل بنحو 2000 دولار من نسخة 2025، رغم أنها توفر مدى أطول وقائمة أغنى من المزايا القياسية.

أما فئة نيسان ليف S+ فقد حافظت على سعرها البالغ 29,990 دولارًا، وهو ما يُعتبر إنجازًا بارزًا في ظل التضخم الحالي، بينما لم تكشف الشركة بعد عن سعر فئة S الأساسية، وسط توقعات بأن يكون أقل من الجيل السابق الذي بدأ من 28,140 دولارًا.

تأتي نيسان ليف 2026 مع خيارين للبطارية:

  • فئة S الأساسية: بطارية 52 كيلوواط/ساعة، مدى محسّن، محرك بقوة 174 حصانًا.
  • فئات S+ وSV+ وPlatinum+: بطارية أكبر سعة 75 كيلوواط/ساعة، بمدى يصل إلى 303 أميال (488 كم)، ومحرك أقوى بقوة 215 حصانًا.

كما أضافت نيسان منفذ NACS لدعم شواحن تسلا فائقة السرعة، مع ميزة V2L التي تتيح استخدام السيارة كمصدر طاقة للأجهزة.

انتقلت نيسان ليف الجديدة من تصميم الهاتشباك التقليدي إلى فئة الكروس أوفر ذات السقف الانسيابي، بطول يبلغ 4,404 ملم، ما يمنحها مظهرًا أكثر عصرية. 

جميع الفئات مزودة بمصابيح LED أمامية، فيما تنفرد نسخة بلاتينيوم+ بمصابيح خلفية مستوحاة من سيارة نيسان Z.

كما تتنوع خيارات العجلات بين 18 بوصة في الفئات الأساسية و19 بوصة في الطراز الأعلى.

من المقرر أن تصل نيسان ليف 2026 إلى الأسواق الأمريكية في خريف 2025، على أن تطرح لاحقًا في اليابان وأوروبا وأستراليا، مما يعزز مكانتها كواحدة من أكثر السيارات الكهربائية الاقتصادية انتشارًا عالميًا.

